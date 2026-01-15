Wrze w Ukrainie po komunikacie Czerwonego Krzyża. "Niedopuszczalne"
Szef Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Ukrainie zostanie wezwany przez ukraińskie MSZ do złożenia wyjaśnień. Chodzi o niedawne oświadczenie komitetu potępiające ataki na infrastrukturę krytyczną "w Ukrainie i Rosji". "Fałszywe zrównanie moralne agresora i państwa, które się broni, jest niedopuszczalne" - ocenił minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha.
W skrócie
- Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża wydał oświadczenie potępiające ataki na infrastrukturę krytyczną Ukrainy i Rosji.
- Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha uznał oświadczenie za haniebne i zapowiedział wezwanie szefa Czerwonego Krzyża na Ukrainie do złożenia wyjaśnień.
- Wskazano miasta szczególnie dotknięte sytuacją, a Czerwonemu Krzyżowi zarzucono wybielanie rosyjskich zbrodni.
"Ostatnie ataki na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie i w Rosji spowodowały, że miliony ludzi pozostały bez dostępu do energii elektrycznej, wody i ogrzewania" - napisano w oświadczeniu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.
Wśród miast, w których sytuacja jest szczególnie niebezpieczna wymieniono Kijów, Dniepr, Donieck, a także rosyjski Biełgorod. Warto zauważyć, że ograniczeniu dostaw prądu i ogrzewania towarzyszą panujące na wschodzie Europy siarczyste mrozy.
Wojna w Ukrainie. Ukraina wzywa przedstawiciela Czerwonego Krzyża
W komunikacie Czerwonego Krzyża zaznaczono, że "ataki powodujące nieproporcjonalne szkody dla ludności cywilnej są zabronione".
"To haniebne oświadczenie. Fałszywe zrównanie moralne agresora i państwa, które się broni, jest niedopuszczalne. W przeciwieństwie do Rosji, Ukraina działa w ramach międzynarodowego prawa humanitarnego i nieodzownego prawa do obrony" - przekazał minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.
Ukraina grzmi po oświadczeniu Czerwonego Krzyża. "Opuśćcie swoje ciepłe biura"
Przedstawiciel ukraińskiego rządu dodał, że w obliczu tego typu oświadczeń, które "wybielają rosyjskie zbrodnie i podważają zaufanie do tej instytucji", nie dziwi się, że reputacja Czerwonego Krzyża jest "w kryzysie".
Sybiha zapowiedział również wezwanie przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Ukrainie do złożenia wyjaśnień odnośnie komunikatu.
"Zapraszam również osoby, które napisały i zatwierdziły to oświadczenie, aby opuściły swoje ciepłe biura, przyjechały do Ukrainy i spędziły dzień w zamarzniętym domu. Być może odzyskają wtedy poczucie rzeczywistości" - dodał.