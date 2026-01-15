Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Wrze w Ukrainie po komunikacie Czerwonego Krzyża. "Niedopuszczalne"

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Szef Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Ukrainie zostanie wezwany przez ukraińskie MSZ do złożenia wyjaśnień. Chodzi o niedawne oświadczenie komitetu potępiające ataki na infrastrukturę krytyczną "w Ukrainie i Rosji". "Fałszywe zrównanie moralne agresora i państwa, które się broni, jest niedopuszczalne" - ocenił minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha.

Grupa pracowników Czerwonego Krzyża niesie deskę w zniszczonej okolicy, widoczne zniszczone budynki oraz zimowa aura. Na pierwszym planie starszy mężczyzna w garniturze z mikrofonem na ucho wygłasza przemówienie.
Wojna w Ukrainie. Przedstawiciel Czerwonego Krzyża wezwany. Andrih Sybiha grzmi o "haniebnym" oświadczeniuGlobal Images Ukraine Getty Images

W skrócie

  • Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża wydał oświadczenie potępiające ataki na infrastrukturę krytyczną Ukrainy i Rosji.
  • Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha uznał oświadczenie za haniebne i zapowiedział wezwanie szefa Czerwonego Krzyża na Ukrainie do złożenia wyjaśnień.
  • Wskazano miasta szczególnie dotknięte sytuacją, a Czerwonemu Krzyżowi zarzucono wybielanie rosyjskich zbrodni.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Ostatnie ataki na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie i w Rosji spowodowały, że miliony ludzi pozostały bez dostępu do energii elektrycznej, wody i ogrzewania" - napisano w oświadczeniu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

Wśród miast, w których sytuacja jest szczególnie niebezpieczna wymieniono Kijów, Dniepr, Donieck, a także rosyjski Biełgorod. Warto zauważyć, że ograniczeniu dostaw prądu i ogrzewania towarzyszą panujące na wschodzie Europy siarczyste mrozy.

Wojna w Ukrainie. Ukraina wzywa przedstawiciela Czerwonego Krzyża

W komunikacie Czerwonego Krzyża zaznaczono, że "ataki powodujące nieproporcjonalne szkody dla ludności cywilnej są zabronione".

"To haniebne oświadczenie. Fałszywe zrównanie moralne agresora i państwa, które się broni, jest niedopuszczalne. W przeciwieństwie do Rosji, Ukraina działa w ramach międzynarodowego prawa humanitarnego i nieodzownego prawa do obrony" - przekazał minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

Zobacz również:

Siedziba ambasady Rosji w Polsce
Polska

Ambasada Rosji ostrzega przed podróżami do Polski. Wyliczono "zagrożenia"

Paulina Eliza Godlewska
Paulina Eliza Godlewska

    Ukraina grzmi po oświadczeniu Czerwonego Krzyża. "Opuśćcie swoje ciepłe biura"

    Przedstawiciel ukraińskiego rządu dodał, że w obliczu tego typu oświadczeń, które "wybielają rosyjskie zbrodnie i podważają zaufanie do tej instytucji", nie dziwi się, że reputacja Czerwonego Krzyża jest "w kryzysie".

    Sybiha zapowiedział również wezwanie przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Ukrainie do złożenia wyjaśnień odnośnie komunikatu.

    "Zapraszam również osoby, które napisały i zatwierdziły to oświadczenie, aby opuściły swoje ciepłe biura, przyjechały do Ukrainy i spędziły dzień w zamarzniętym domu. Być może odzyskają wtedy poczucie rzeczywistości" - dodał.

    Zobacz również:

    Mer Kijowa Witalij Kliczko i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
    Wojna w Ukrainie

    Wzywał do ucieczki z miasta, prezydent mu odpowiedział. Awantura w Ukrainie

    Paulina Eliza Godlewska
    Paulina Eliza Godlewska
    Azyl dla Ziobry. Czarnek o kulisach decyzji byłego ministraPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze