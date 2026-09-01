W skrócie W nocnym ostrzale Kijowa zginęło co najmniej osiem osób, a pięć zostało rannych, trwają działania ratunkowe.

Rosyjska armia przeprowadziła największy od dłuższego czasu atak rakietowy na Kijów, uderzając w infrastrukturę cywilną i zajezdnię kolejową.

Ukraińskie drony zostały wykryte nad Moskwą, gdzie obrona przeciwlotnicza zestrzeliła kilkanaście z nich. W wyniku ataków doszło do pożarów w obiektach infrastruktury krytycznej w Rosji.

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Lokalne władze oraz ukraińskie media poinformowały o licznych pożarach w całym mieście; Kijowem wstrząsały też liczne eksplozje.

Rosyjska armia atakowała miasto dronami i pociskami balistycznymi. Alarm przeciwlotniczy obowiązywał w ukraińskiej stolicy przez cały poniedziałkowy wieczór, a później był kilkakrotnie ogłaszany w nocy.

- To największy atak rakietowy na Kijów od dłuższego czasu - powiedziała Olga Rudenko, redaktor naczelna portalu Kyiv Independent.

Według Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) celem rosyjskiego ataku była infrastruktura cywilna, w tym budynki mieszkalne w stolicy. DSNS dodała, że Rosjanie zaatakowali trzy dzielnice Kijowa. Rosjanie uderzyli również w zajezdnię kolejową.

Szef administracji wojskowej obwodu kijowskiego, Tymur Tkaczenko poinformował, że w ataku w Boryspolu na obrzeżach Kijowa, uszkodzony został m.in. pięciopiętrowy budynek mieszkalny. W całym obwodzie odnotowano dotychczas ośmioro poszkodowanych,

Wojna w Ukrainie. Drony nad Moskwą

Ukraińskie drony pojawiły się w nocy nad rosyjską stolicą. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że obrona przeciwlotnicza Rosji zestrzeliła kilkanaście dronów lecących w kierunku miasta. Nie sprecyzował, czy któryś dokonał zniszczeń.

W nocy atakowano rosyjskie obiekty infrastruktury krytycznej. W płomieniach stanęła rafineria ropy naftowej w Jarosławiu.

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Ukraińskie bezzałogowce atakowały też położony ok. 800 km od Moskwy obwód samarski. Gubernator regionu Wiaczesław Fiodoriszczew poinformował, że uszkodzone zostały bliżej niesprecyzowane obiekty cywilne. Reuters przypomniał, że w obwodzie zlokalizowanych jest wiele rafinerii ropy naftowej.

W leżącym w obwodzie leningradzkim porcie Ust-Ługa, głównym ośrodku eksportowym w północno-zachodniej Rosji, w wyniku ataku ukraińskich dronów wybuchł pożar - przekazał gubernator regionu Aleksandr Drozdenko. W nocy w obwodzie obowiązywał alarm przeciwlotniczy. To już kolejny raz, kiedy port został zaatakowany przez Ukraińców.



