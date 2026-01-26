W skrócie Rosyjski sąd wojskowy potwierdził, że Ukraina stoi za zatopieniem krążownika Moskwa na Morzu Czarnym.

Wyrok sądu wymienił ukraińskiego oficera Andrieja Szubina jako winnego ataku oraz nałożył na niego karę dożywotniego więzienia.

Sądowy komunikat został szybko usunięty, a rosyjskie władze nie skomentowały tej decyzji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Narrację o wypadku na Morzu Czarnym pogrzebał wyrok moskiewskiego 2. Sądu Wojskowego Okręgu Zachodniego. Jak podał niezależny rosyjski serwis Mediazona, w ubiegłym tygodniu oficjalnie przekazano sądową notę, w której informowano o skazaniu ukraińskiego dowódcy na dożywocie za zatopienie krążownika Moskwa.

"Sąd Wojskowy Okręgu Zachodniego w Moskwie wydał wyrok pułkownikowi Andriejowi Szubinowi, dowódcy 406. Brygady Artylerii Marynarki Wojennej Ukrainy. Shubin został skazany za 'terroryzm międzynarodowy'" - ustalili autorzy portalu.

Biuro prasowe sądu usunęło opublikowane ogłoszenie. Dziennikarze Mediazony zdążyli jednak wykonać zrzut ekranu na stronie internetowej placówki.

Krążownik Moskwa. Rosyjski sąd potwierdził atak ze strony Ukrainy

W oświadczeniu rosyjski wymiar sprawiedliwości opisał dokładnie, że "13 kwietnia 2022 roku przeprowadzono atak rakietowy z użyciem dwóch rakiet na krążownik Gwardii Moskwa, w wyniku którego wybuchł pożar na okręcie, któremu towarzyszył dym wypełniający wewnętrzne przedziały".

Potwierdzono również - mimo wcześniejszych niejasności i próby ukrycia ofiar - że wskutek uderzenia zginęło 20 członków załogi okrętu, a 24 doznało obrażeń ciała o różnym stopniu ciężkości. Kolejne osiem osób straciło życie, starając się uratować krążownik.

Według moskiewskiego sądu załoga okrętu nie brała udział w wojnie z Ukrainą (którą Rosja oficjalnie nazywa "specjalną misją wojskową"). W rzeczywistości jednak okręt brał udział w ataku na Wyspę Wężową w pierwszej fazie wojny.

Rosyjscy żołnierze opisywali atak. Moskwa zataiła ich zeznania

Sąd ujawnił, że podczas śledztwa ws. zatopienia okrętu przesłuchano ocalałych członków załogi, którzy potwierdzili informacje Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, że krążownik rakietowy Moskwa został zbombardowany.

Ukraiński oficer Andriej Szubin został uznany winnym m.in. "zakłócenia pokojowego współistnienia państwa" i popełnienia aktu terroryzmu. Wymierzono mu karę dożywotniego więzienia, z czego pierwsze 10 lat ma spędzić w areszcie, a kolejne w specjalnej kolonii karnej. Dodatkowo nakazał mu wypłatę odszkodowania w wysokości 2,2 mld rubli (ok. 102 mln zł).

Mediazona zauważyła, że oświadczenie biura prasowego sądu to rzadkie odejście od sztywnej propagandy kremlowskiej. Rosja nieczęsto publikuje dane o liczbie ofiar ataków, a przy tym stara się nadać tym zdarzeniom rangę niewyjaśnionego "wypadku".

Sąd w Rosji zamiecie sprawę pod dywan?

Reporterzy CNN zapytali rosyjskie władze o powód usunięcia oświadczenia. Irina Żyrnowa, rzeczniczka Sądu Wojskowego 2. Zachodniego Okręgu, odpowiedziała, że nie ma zamiaru komentować tej sprawy.

Analitycy stacji przypomnieli, że wyłamywanie się Rosjan z kremlowskiej propagandy jest surowo karane. Przykładowo część dziennikarzy, którzy relacjonowali masakrę dokonywaną przez rosyjskich żołnierzy w Buczy i innych miejscach, została uwięziona za rozpowszechnianie "fałszywych informacji" o wojsku.

Przypomnijmy, że krążownik Moskwa był flagowym okrętem Floty Czarnomorskiej. W 2008 roku brał udział w rosyjskim ataku na Gruzję, w 2014 roku wykorzystano go do inwazji na Krym, a rok później wspierał operacje w Syrii. W 2022 roku został zmobilizowany do inwazji na Ukrainę, uczestnicząc w walkach o Wyspę Wężową.

Źródła: Mediazona, CNN

Poboży: Nie ma mowy o redukcji wojsk amerykańskich w Polsce Polsat News Polsat News