W skrócie Ukraińskie dowództwo odniosło się do wypowiedzi Władimira Putina, podważając jej prawdziwość.

Ukraińscy wojskowi wyśmiali twierdzenie Putina o otoczeniu swoich sił w Starym Oskołu, przypominając, że miasto to leży daleko na terytorium Rosji.

Putin publicznie przyznał, że Rosja boryka się z kryzysem paliwowym, a odpowiedzialnością za ten stan obarczył Ukrainę.

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Ukraińscy wojskowi z ironicznym dystansem odnieśli się do rewelacji prezydenta Rosji, wskazując na jego rażącą niewiedzę w zakresie geografii własnego państwa oraz realiów panujących na linii frontu.

Biuro prasowe Grupy Sił Połączonych opublikowało komunikat, w którym przypomniało Rosjanom, gdzie w rzeczywistości znajduje się miasto, o które rzekomo toczą się tak zacięte walki.

Ukraińcy otoczeni na terytorium Rosji?

Stary Oskoł (ros. Staryj Oskoł) to miasto zlokalizowane głęboko na terytorium Federacji Rosyjskiej - w północno-wschodniej części obwodu biełgorodzkiego, ponad 100 kilometrów od linii granicznej z Ukrainą.

Teza Putina, jakoby jego armia "otaczała" tam Ukraińców, oznaczałaby w praktyce, że siły ukraińskie musiałyby przeprowadzić rajd głębszy i potężniejszy niż głośna operacja w obwodzie kurskim. Ukraińskie dowództwo skomentowało tę sytuację z dużą dozą sarkazmu.

"Jesteśmy przekonani, że rosyjski przywódca zna możliwości bojowe swoich wojsk lepiej od nas, dlatego proponujemy traktować walki o Stary Oskoł jako zapowiedź z jego strony. Na razie Siły Obronne pracują jedynie nad natarciem w kierunku tego miasta" - napisano.

Analitycy wojskowi przypuszczają, że Putin najprawdopodobniej pomylił rosyjski Stary Oskoł z rzeką Oskił lub miejscowościami o podobnej nazwie (np. wejście na lewy brzeg rzeki Oskił) w obwodzie charkowskim, gdzie rzeczywiście toczą się walki. Fakt, że nikt z otoczenia rosyjskiego przywódcy nie odważył się poprawić jego błędu przed kamerami, obnaża, zdaniem ekspertów, strach współpracowników przed Putinem i jego potencjalnym gniewem.

Wojna w Ukrainie. Putin komentuje kryzys paliwowy w Rosji

Wymownym elementem niedzielnego wystąpienia Putina były jego słowa dotyczące destabilizacji krajowego rynku paliwowego. Po raz pierwszy kremlowski przywódca musiał publicznie przyznać, że w Federacji Rosyjskiej występują poważne, systemowe problemy z dostępnością benzyny i oleju napędowego.

Tradycyjnie już, winą za paraliż własnej infrastruktury obarczono Kijów. Putin powtórzył propagandową mantrę, według której Ukraina "nie jest w stanie odnieść zwycięstwa na klasycznym polu bitwy", w związku z czym ucieka się do "działań o charakterze terrorystycznym", jak Moskwa oficjalnie nazywa druzgocące i precyzyjne uderzenia ukraińskich dronów w rosyjskie rafinerie, bazy paliwowe i porty przeładunkowe.

Choć prezydent Rosji próbował uspokajać rynek i omawiał z ministrami teoretyczne sposoby stabilizacji cen, samo podniesienie tego tematu na szczeblu prezydenckim potwierdza, zdaniem analityków, że ukraińska wojna na wyniszczenie rosyjskiego sektora naftowego przynosi bolesne efekty.





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