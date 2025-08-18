Wołodymyr Zełenski jasno w sprawie wyborów w Ukrainie. "Jesteśmy otwarci"

- Jesteśmy otwarci na przeprowadzenie wyborów w naszym kraju w bezpiecznych warunkach - powiedział Wołodymyr Zełenski podczas spotkania w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Ze względu na rosyjską agresję wybory parlamentarne i prezydenckie w Ukrainie zostały wstrzymane. Planowo miały odbyć się w październiku 2023 r. i w marcu 2024 r.