Wołodymyr Zełenski jasno w sprawie wyborów w Ukrainie. "Jesteśmy otwarci"
- Jesteśmy otwarci na przeprowadzenie wyborów w naszym kraju w bezpiecznych warunkach - powiedział Wołodymyr Zełenski podczas spotkania w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Ze względu na rosyjską agresję wybory parlamentarne i prezydenckie w Ukrainie zostały wstrzymane. Planowo miały odbyć się w październiku 2023 r. i w marcu 2024 r.
- Musimy pracować w parlamencie, ponieważ podczas wojny nie można przeprowadzać wyborów - dodał Wołodymyr Zełenski, zaznaczając, że obywatele muszą mieć możliwość uczestniczenia w demokratycznych, otwartych i legalnych wyborach.
Obecnie na Ukrainie obowiązuje stan wojenny, który nie pozwala na organizację wyborów.
