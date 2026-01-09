Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Wojskowy zauważył zmianę na froncie. Rosjanie dostali rozkaz. "Do lutego"

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Rosyjskie dowództwo otrzymało rozkaz zdobycia trzech miejscowości w Donbasie i obwodzie zaporoskim do lutego - twierdzi Ołeksij Hetman. Ukraiński wojskowy przekonuje, że Rosjanie w najbliższych miesiącach mogą skupić się na: Pokrowsku, Myrnohradzie i Hulajpolu.

Żołnierz w mundurze ustawiający siatkę maskującą na pokrytej śniegiem łące, widoczne ślady butów w śniegu oraz niewielka ilość zielonej trawy wystającej spod śniegu.
Ukraińscy żołnierze w coraz trudniejszej sytuacji, na zdjęciu: Siły Zbrojne Ukrainy na polu walki VIACHESLAV MADIIEVSKYI/NurPhotoAFP

Mimo trudnych warunków pogodowych charakterystycznych dla okresu zimowego, na linii frontu obserwuje się znaczną intensyfikację walk. Według danych przytoczonych przez Hetmana, liczba starć bojowych przekracza obecnie 200 incydentów na dobę.

Zobacz również:

Rosjanie szturmują Pokrowsk i Hulajpole, 275 starć w jeden dzień
Wojna w Ukrainie

Dwa ważne miasta pod presją. Kilkaset starć na froncie w jeden dzień

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Wzmożona aktywność rosyjskich sił okupacyjnych jest interpretowana jako próba dotrzymania narzuconych terminów.

    - Dostali rozkaz, żeby do lutego przejąć kluczowe kierunki - twierdzi major rezerwy Sił Zbrojnych Ukrainy na antenie Radia NV. Dowódcy średniego i niższego szczebla angażują dostępne zasoby, aby wykazać postępy w ofensywie, co przekłada się na stałe obciążenie ukraińskich jednostek prowadzących działania defensywne.

    Wojna w Ukrainie. Rosjanie dostali rozkaz. "Do lutego"

    Warunki atmosferyczne odgrywają kluczową rolę w obecnej fazie konfliktu. Niskie temperatury i zamarznięty grunt z jednej strony ułatwiają przemieszczanie się ciężkiego sprzętu w porównaniu do okresu roztopów, z drugiej jednak - znacząco utrudniają długotrwałe przebywanie na pozycjach i prowadzenie działań logistycznych.

    Ołeksij Hetman podkreśla, że prowadzenie operacji w mroźną pogodę jest "niezwykle trudne", co może wpłynąć na skuteczność realizacji założeń rosyjskiego dowództwa.

    Ciekawym spostrzeżeniem analityka jest zmiana liczebności grup uderzeniowych na wybranych odcinkach, szczególnie w okolicach Pokrowska. Mimo ogólnego wzrostu liczby starć, w niektórych sektorach odnotowano spadek liczebności pojedynczych grup szturmowych.

    Obecna sytuacja na froncie, zdaniem komentatora, pozostaje dynamiczna, a realizacja rosyjskich planów do lutego stoi pod znakiem zapytania, biorąc pod uwagę determinację ukraińskiej obrony oraz wyzwania logistyczne wynikające z pory roku.

    Zobacz również:

    Na linii frontu trwają walki o kontrolę nad miastami Pokrowsk i Hulajpole
    Wojna w Ukrainie

    Rosja zdobywa przewagę. Setki starć na linii frontu

    Monika Bortnowska
    Monika Bortnowska
    Koniec z karą więzienia za obrazę uczuć religijnych? Żurek: Rozpoczynamy dyskusjęPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze