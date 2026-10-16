W skrócie W Białym Domu zdecydowano o ograniczeniu systemu Starshield, którego Ukraina używa do komunikacji wojskowej i obsługi dronów, jednak nie wiadomo, kto wydał to polecenie.

Po wprowadzeniu ograniczeń terminale Starshield na ukraińskich dronach zaczęły działać z prędkościami do 160 km/h, co wpłynęło na skuteczność zwalczania rosyjskich dronów.

Według przedstawicieli ukraińskich władz decyzję o ograniczeniu Starshield podjęto w Białym Domu. Obecnie terminale ponownie funkcjonują w ruchu, lecz z ograniczeniem prędkości.

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Agencja Reutera powołała się na informacje przekazane przez dwóch amerykańskich urzędników oraz przedstawiciela innego państwa zachodniego, zaznajomionego ze sprawą.

Według tych źródeł kierownictwu Departamentu Obrony USA przekazano, że należy ograniczyć działanie systemu Starshield, wykorzystywanego przez ukraińskie wojsko.

Media: Decyzja o ograniczeniu systemu Starshield zapadła w Białym Domu

Źródła nie wskazały, kto konkretnie w Białym Domu podjął decyzję ani kto odpowiadał za jej wdrożenie. Pentagon jest największym klientem Starshield - wojskowej wersji usługi Starlink koncernu SpaceX.

Wysoki rangą przedstawiciel władz USA oświadczył, że "prezydent nigdy nie wystąpił z taką prośbą". Biały Dom nie odpowiedział na pytania, czy prośba mogła zostać zgłoszona przez innych przedstawicieli administracji.

W nocy z 13 na 14 października terminale Starshield na ukraińskich dronach zaczęły utrzymywać łączność jedynie przy prędkościach do 160 km/h. Miało to wpływ m.in. na działanie dronów przechwytujących, używanych do zwalczania rosyjskich bezzałogowców o napędzie odrzutowym Gerań-4 i Gerań-5, które osiągają prędkość 350-600 km/h.

Po wprowadzeniu ograniczeń w dostępie Ukrainy do Starshield przedstawiciele władz kontaktowali się z wysokimi rangą urzędnikami Białego Domu, Departamentu Stanu i Pentagonu, próbując wyjaśnić przyczyny decyzji. Jak powiedział jeden z ukraińskich urzędników, otrzymano informację, że decyzja zapadła w Białym Domu.

W czwartek przedstawiciel ukraińskiego ministerstwa obrony powiedział, że terminale ponownie działają w ruchu, ale tylko przy prędkościach do 160 km/h.

Wojna w Ukrainie. Ograniczenia Starshield, problemy na froncie

Starshield został opracowany przez SpaceX specjalnie na potrzeby instytucji rządowych i służb bezpieczeństwa narodowego, przede wszystkim Pentagonu.

Elon Musk, szef SpaceX, oświadczył w środę, że decyzje w sprawie wszelkich ograniczeń dotyczących prędkości lub sposobu wykorzystywania systemów StarShield należą do sił zbrojnych USA i ostatecznie do prezydenta Donalda Trumpa.

Jak ocenił George Barros, ekspert z amerykańskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną (ISW), obecna sytuacja polityczna i nasilenie presji politycznej administracji prezydenta USA na Kijów najprawdopodobniej miały wpływ na ograniczenie działania terminali.

Trump naciska na Kijów, by zaprzestał ataków na rosyjskie rafinerie. W ostatnim czasie powiedział też, że w Ukrainie powinny odbyć się wybory. 9 października prezydent USA ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem ws. powrotu rosyjskiego oleju napędowego na rynki światowe.



