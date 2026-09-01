Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Wojna odbija się na psychice Rosjan. Alarmujące wyniki badania

Alicja Krause

Alicja Krause

Stan psychiczny Rosjan pozostawia wiele do życzenia. Jak wynika z monitoringu Instytutu Psychologii Rosyjskiej Akademii Nauk, u co drugiego występują objawy depresji. Co trzeci ankietowany zadeklarował natomiast lęk. Za wysoki poziom pesymizmu może odpowiadać stan tamtejszej gospodarki. Nie bez znaczenia są też malejące nadzieje na szybkie zakończenie wojny przeciwko Ukrainie.

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Dobrostan Rosjan się pogarsza. Alarmujące wyniki badania (zdj. ilistracyjne)SEFA KARACAN / ANADOLUAFP

W skrócie

  • Prawie połowa ankietowanych Rosjan ma objawy depresji, a co trzeci doświadcza lęku - wynika z monitoringu Instytutu Psychologii Rosyjskiej Akademii Nauk.
  • Najniższy poziom dobrostanu psychicznego występuje u osób o niskich dochodach oraz w grupie wiekowej 25–34 lata.
  • Wzrost gospodarczy w Rosji praktycznie się zatrzymał, a zakłócenia dostaw paliw prowadzą do kolejek na stacjach.
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Wielostronicowe wyniki badania Instytutu Psychologii Rosyjskiej Akademii Nauk przeanalizował "The Moscow Times". Jak wynika z tej analizy, naukowcy odnotowali oznaki depresji u 49 proc. ankietowanych Rosjan.

Przejawy lęku występowały o co trzeciego badanego. Wysokie nasilenie objawów lękowo-depresyjnych dotyczy 36 proc. badanych.

Symptomy depresji najczęściej zgłaszają mieszkańcy dużych wsi. Wśród tych ankietowanych, którzy żyją na wsi, częściej obserwowane są przejawy lęku.

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Alicja Krause
Alicja Krause

Najniższy poziom dobrostanu psychicznego odnotowano w grupie badanych o małych dochodach oraz wśród Rosjan w wieku od 25 do 34 lat. Stan emocjonalny drugiej grupy ma się pogarszać od wiosny.

Rosjanie w rozsypce. Dobija ich stan gospodarki i wojna

Badacze zauważyli, że nastroje Rosjan wynikają przede wszystkim z "negatywnych oczekiwań gospodarczych" oraz "osłabienia nadziei na szybkie zakończenie wojny" z Ukrainą.

Wzrost gospodarczy w Rosji - jak oceniają dziennikarze - "niemal się zatrzymał". Zwiększyła się inflacja, natomiast wzrost dochodów zwolnił.

Nie bez znaczenia dla samopoczucia Rosjan jest także kryzys paliwowy. Ukraińskie ataki na rafinerie oraz inne obiekty infrastruktury energetycznej zakłóciły dostawy paliw w wielu regionach, co przełożyło się to na długie kolejki na stacjach benzynowych.

Jak wynika z analizy AlphaRM, trzeci rok z rzędu Rosjanie biją rekordy sprzedaży antydepresantów. Ponadto rośnie sprzedaż leków przeciwlękowych. W Rosji większość tego typu specyfików jest dostępna tylko na receptę - zauważył "The Moscow Times".

Źródło: "The Moscow Times"

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