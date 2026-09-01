W skrócie Prawie połowa ankietowanych Rosjan ma objawy depresji, a co trzeci doświadcza lęku - wynika z monitoringu Instytutu Psychologii Rosyjskiej Akademii Nauk.

Najniższy poziom dobrostanu psychicznego występuje u osób o niskich dochodach oraz w grupie wiekowej 25–34 lata.

Wzrost gospodarczy w Rosji praktycznie się zatrzymał, a zakłócenia dostaw paliw prowadzą do kolejek na stacjach.

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Wielostronicowe wyniki badania Instytutu Psychologii Rosyjskiej Akademii Nauk przeanalizował "The Moscow Times". Jak wynika z tej analizy, naukowcy odnotowali oznaki depresji u 49 proc. ankietowanych Rosjan.

Przejawy lęku występowały o co trzeciego badanego. Wysokie nasilenie objawów lękowo-depresyjnych dotyczy 36 proc. badanych.

Symptomy depresji najczęściej zgłaszają mieszkańcy dużych wsi. Wśród tych ankietowanych, którzy żyją na wsi, częściej obserwowane są przejawy lęku.

Najniższy poziom dobrostanu psychicznego odnotowano w grupie badanych o małych dochodach oraz wśród Rosjan w wieku od 25 do 34 lat. Stan emocjonalny drugiej grupy ma się pogarszać od wiosny.

Rosjanie w rozsypce. Dobija ich stan gospodarki i wojna

Badacze zauważyli, że nastroje Rosjan wynikają przede wszystkim z "negatywnych oczekiwań gospodarczych" oraz "osłabienia nadziei na szybkie zakończenie wojny" z Ukrainą.

Wzrost gospodarczy w Rosji - jak oceniają dziennikarze - "niemal się zatrzymał". Zwiększyła się inflacja, natomiast wzrost dochodów zwolnił.

Nie bez znaczenia dla samopoczucia Rosjan jest także kryzys paliwowy. Ukraińskie ataki na rafinerie oraz inne obiekty infrastruktury energetycznej zakłóciły dostawy paliw w wielu regionach, co przełożyło się to na długie kolejki na stacjach benzynowych.

Jak wynika z analizy AlphaRM, trzeci rok z rzędu Rosjanie biją rekordy sprzedaży antydepresantów. Ponadto rośnie sprzedaż leków przeciwlękowych. W Rosji większość tego typu specyfików jest dostępna tylko na receptę - zauważył "The Moscow Times".

Źródło: "The Moscow Times"



