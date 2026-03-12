W skrócie Wojna na Bliskim Wschodzie i związane z nią wydatki USA mogą ograniczyć przyszłe dostawy pocisków Patriot dla Ukrainy.

USA i sojusznicy Kijowa zużyli znaczną liczbę pocisków Patriot w działaniach na Bliskim Wschodzie, co może ułatwić Rosji działania przeciwko Ukrainie.

Administracja Donalda Trumpa poinformowała, że w ciągu sześciu dni wojny z Iranem USA wydały przynajmniej 11,3 mld dolarów.

"Wojna z Iranem pochłania kosztowne amerykańskie środki obrony powietrznej, których Ukraina rozpaczliwie potrzebuje, co naraża przyszłe dostawy na ryzyko i zagraża zdolności Kijowa do przeciwdziałania atakom rosyjskich rakiet balistycznych" - ocenia Politico.

Portal podkreśla, że USA i sojusznicy Kijowa z Zatoki Perskiej zużyli znaczną liczbę pocisków Patriot, które mogły trafić do Ukrainy. To, zdaniem Politico, "stawia w bezpośredniej sprzeczności" wojnę na Bliskim Wschodzie z uzależnieniem Ukrainy od umów zawartych z Waszyngtonem i może stanowić ułatwienie dla Rosji.

Wojna na Bliskim Wschodzie ciosem dla Ukrainy. "Putin bez presji"

"Sojusznicy obawiają się, że Rosja przejmie inicjatywę, próbując zniszczyć większą część ukraińskiej infrastruktury cywilnej i przesunąć linie frontu, podczas gdy USA i Europa będą zajęte własną wojną i problemami związanymi z gromadzeniem zapasów" - zauważa Portal.

Anonimowy unijny urzędnik powiedział w rozmowie z Politico, że nawet jeśli Putin odczuwał wcześniej presję na negocjacje, choć nie jest jasne, czy w ogóle tak było, "to na razie jej nie ma". - USA są rozproszone i zużywają część broni, którą Europa chce kupić dla Ukrainy. To bardzo ponury scenariusz - dodał.

Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził w rozmowie z Welt, że "ogólny deficyt pocisków rakietowych dla systemów Patriot nie wynika z wojny na Bliskim Wschodzie". - Ta wojna będzie miała wpływ na zmniejszenie liczby pocisków, zmniejszając szansę na zdobycie większej ich liczby - dodał jednak.

Bliski Wschód. Ponad 10 mld dol za kilkudniową operację USA w Iranie

Tymczasem administracja Donalda Trumpa przekazała senatorom, że w ciągu sześciu dni wojny z Iranem wydatki USA wyniosły co najmniej 11,3 mld dolarów - ustaliła agencja Reutera.

Suma 11,3 mld dolarów nie obejmuje wszystkich kosztów prowadzenia operacji w Iranie - twierdzą źródła Reutera. Podczas briefingu za zamkniętymi drzwiami ujawniono też, że w ciągu dwóch dni nalotów na Iran wykorzystano uzbrojenie warte 5,6 mld dol.

Jednocześnie anonimowi amerykańscy urzędnicy przyznali w rozmowie z portalem Axios, że odrzucenie w 2025 r. przez administrację Donalda Trumpa ukraińskiej propozycji, dotyczącej technologii zwalczania irańskich dronów Shahed, było jednym z największych błędów taktycznych USA.

Drony te uderzyły w ostatnich dniach m.in. w bazę w Kuwejcie, zabijając sześciu amerykańskich żołnierzy.

Źródło: Politico

