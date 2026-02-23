Wojna miała trwać kilka dni. W przeddzień czwartej rocznicy Putin z groteskową odezwą
- Podczas specjalnej wojskowej operacji przedstawiciele wszystkich narodów naszego rozległego kraju bohatersko bronią interesów Rosji, ramię w ramię - mówił Władimir Putin, wygłaszając przemówienie z okazji Dnia Obrońcy Ojczyzny. Kremlowski przywódca, zgodnie z propagandową narracją, wychwalał potęgę rosyjskiej armii, która rzekomo ma być gwarancją "równowagi sił na świecie".
Przemówienie Władimira Putina opublikowane zostało na oficjalnej stronie Kremla równo o północy. Kremlowski przywódca w pierwszych zdaniach podkreślił wagę święta, które, jak określił, jest "symbolem szczerej miłości narodu do obrońców".
- Z pokolenia na pokolenie pieczołowicie przechowujemy pamięć o każdej karcie historii wojskowej ojczyzny. Powstała ona dzięki kunsztowi militarnemu wielkich dowódców, niezłomnej woli i odwadze żołnierzy, naszych przodków, którzy na pierwsze wezwanie ojczyzny stanęli w szeregach u boku swoich towarzyszy broni - mówił.
Rosja. Putin o sile odstraszania rosyjskiej armii
W dalszej części wystąpienia, standardowo dla rosyjskiego propagandowego przekazu, Putin wychwalał rzekomą siłę armii, która udowadniana jest w trakcie specjalnej wojskowej operacji (propagandowe określenie wojny w Ukrainie - red.).
- Obecne pokolenie rosyjskich żołnierzy kontynuuje tradycje męstwa i honoru przekazane im przez przodków. A dziś, podczas specjalnej wojskowej operacji, przedstawiciele wszystkich narodów naszego rozległego kraju bohatersko bronią interesów Rosji, ramię w ramię - stwierdził.
- Zdolność do zwycięstwa dla wspólnych celów to kolosalna siła naszej armii i naszego wielonarodowego społeczeństwa. Tak jest od wieków i jestem przekonany, że tak będzie zawsze - dodał.
Warto przypomnieć, że świąteczne przemówienie wygłaszane jest w przeddzień czwartej rocznicy wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, która w narracji rosyjskich generałów miała trwać zaledwie kilka dni i doprowadzić do pełnego uzależnienia Kijowa od Moskwy.
Putin o rozwoju armii. Wskazuje na triadę nuklearną
W przemówieniu kremlowskiego przywódcy nie zabrakło także zapowiedzi wzmacniania armii. Władimir Putin przekonuje, że kraj jest gotowy na wprowadzanie nowych technologii na podstawie doświadczenia zdobytego w działaniach bojowych w Ukrainie.
Przykładem budowania rzekomej siły rosyjskiej armii ma być m.in. broń atomowa.
- Rozwój triady nuklearnej, będącej gwarantem bezpieczeństwa Rosji i skutecznie zapewniającym strategiczne odstraszanie oraz równowagę sił na świecie, pozostaje bezwarunkowym priorytetem - podkreślił.