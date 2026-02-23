Przemówienie Władimira Putina opublikowane zostało na oficjalnej stronie Kremla równo o północy. Kremlowski przywódca w pierwszych zdaniach podkreślił wagę święta, które, jak określił, jest "symbolem szczerej miłości narodu do obrońców".

- Z pokolenia na pokolenie pieczołowicie przechowujemy pamięć o każdej karcie historii wojskowej ojczyzny. Powstała ona dzięki kunsztowi militarnemu wielkich dowódców, niezłomnej woli i odwadze żołnierzy, naszych przodków, którzy na pierwsze wezwanie ojczyzny stanęli w szeregach u boku swoich towarzyszy broni - mówił.

Rosja. Putin o sile odstraszania rosyjskiej armii

W dalszej części wystąpienia, standardowo dla rosyjskiego propagandowego przekazu, Putin wychwalał rzekomą siłę armii, która udowadniana jest w trakcie specjalnej wojskowej operacji (propagandowe określenie wojny w Ukrainie - red.).

- Obecne pokolenie rosyjskich żołnierzy kontynuuje tradycje męstwa i honoru przekazane im przez przodków. A dziś, podczas specjalnej wojskowej operacji, przedstawiciele wszystkich narodów naszego rozległego kraju bohatersko bronią interesów Rosji, ramię w ramię - stwierdził.

- Zdolność do zwycięstwa dla wspólnych celów to kolosalna siła naszej armii i naszego wielonarodowego społeczeństwa. Tak jest od wieków i jestem przekonany, że tak będzie zawsze - dodał.

Warto przypomnieć, że świąteczne przemówienie wygłaszane jest w przeddzień czwartej rocznicy wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, która w narracji rosyjskich generałów miała trwać zaledwie kilka dni i doprowadzić do pełnego uzależnienia Kijowa od Moskwy.

Putin o rozwoju armii. Wskazuje na triadę nuklearną

W przemówieniu kremlowskiego przywódcy nie zabrakło także zapowiedzi wzmacniania armii. Władimir Putin przekonuje, że kraj jest gotowy na wprowadzanie nowych technologii na podstawie doświadczenia zdobytego w działaniach bojowych w Ukrainie.

Przykładem budowania rzekomej siły rosyjskiej armii ma być m.in. broń atomowa.

- Rozwój triady nuklearnej, będącej gwarantem bezpieczeństwa Rosji i skutecznie zapewniającym strategiczne odstraszanie oraz równowagę sił na świecie, pozostaje bezwarunkowym priorytetem - podkreślił.

