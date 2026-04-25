W skrócie Brytyjski "The Telegraph" opisał operację ukraińskiego wywiadu polegającą na wysłaniu swojego przedstawiciela na tajne spotkanie rekrutacyjne w Rosji.

Spotkanie odbywało się online i dotyczyło rekrutacji studentów do rosyjskich bezzałogowych sił powietrznych.

Ukraiński uczestnik rozmowy ujawnił swoją tożsamość podczas spotkania i ostrzegł potencjalnych rekrutów przed udziałem w wojnie.

Na rosyjskich uczelniach prowadzona jest intensywna akcja rekrutacyjna studentów do służby jako operatorzy dronów, oferując wynagrodzenia sięgające 7 mln rubli rocznie.

Brytyjski "The Telegraph" opisuje operację ukraińskiego wywiadu, który na tajne spotkanie rekrutacyjne w Rosji "wysłał" swojego przedstawiciela.

Narada studentów odbywała się w formie online i dotyczyła rekrutacji do sił bezzałogowych. Moskwa rozwija tę formację, a zarazem masowo posyła drony przeciwko Ukrainie.

Rosja - Ukraina. Niespodziewany gość na tajnym spotkaniu

Ukrainiec podczas rozmowy początkowo podawał się za Rosjanina z wyspecjalizowanej jednostki Rubikon. Mówił o "bohaterskich rosyjskich operatorach bezzałogowców", którzy zadają potężne straty nieprzyjacielowi.

Po chwili ujawnił jednak swoją prawdziwą tożsamość i wyznał, że jest ukraińskim żołnierzem.

- Jestem Ukraińcem. Chcę wam powiedzieć: nie daj Boże, żebyście tu przyjechali, nie będę miał innego wyboru, jak tylko zabić was, każdego z was, kto podpisze kontrakt - ostrzegł.

Obywatel Ukrainy tłumaczył, że wojna nie przyniosła Rosji oczekiwanych skutków, a "linia frontu nie zmieniła się od czterech lat". - Zabijemy każdego, kto postawi stopę na ukraińskiej ziemi - zaznaczył.

Mężczyzna poinformował zgromadzonych, że ich twarze "zostały zarejestrowane". Zaraz potem Rosjanie usunęli niespodziewanego gościa ze swojego spotkania.

Akcja rekrutacyjna w Rosji. Werbują studentów

Analitycy wskazują, że na rosyjskich uniwersytetach trwa intensywna akcja rekrutacyjna do bezzałogowych sił powietrznych.

Studentom oferuje się bajońskie sumy jako wynagrodzenie. Mowa o 7 mln rubli rocznie, co stanowi równowartość 340 tys. złotych.

Młodzi ludzie dostają fałszywe informacje o tym, że będą operatorami dronów, a ich służba potrwa tylko rok.

Prowojenny bloger, na którego powołuje się "The Telegraph", podał, że w ten sposób Rosjanie pozyskali do wojska około 2 tys. studentów. To znacznie mniej niż oczekiwano.

Źródło: "The Telegraph"

Morawiecki w ''Gościu Wydarzeń'' o sytuacji w PiS: Szatani próbowali jątrzyć, atakować nasze rządy Polsat News Polsat News