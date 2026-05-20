W skrócie Łotwa przekazała Rosji oficjalną notę protestacyjną w odpowiedzi na rozpowszechniane przez Kreml informacje o rzekomej zgodzie na wykorzystanie łotewskiego terytorium i przestrzeni powietrznej do ataków na Moskwę.

Łotewskie MSZ i resort obrony stanowczo zaprzeczyły rosyjskim oskarżeniom, a stanowisko to przedstawiono również podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.

W Estonii siły NATO zestrzeliły drona, który prawdopodobnie pochodził z Ukrainy, a przedstawiciele Ukrainy wyrazili ubolewanie z powodu incydentu i podkreślili, że działania ukraińskich sił zbrojnych są skierowane wyłącznie przeciwko Rosji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Łotwy stanowczo zaprzeczyło, jakoby kraj ten zezwolił Ukrainie na wykorzystanie jego terytorium oraz przestrzeni powietrznej do przeprowadzenia ataków przeciwko Rosji.

- To nieprawda i zostało to przekazane Rosji poprzez wezwanie szefa ambasady w Rydze, któremu przekazano oficjalną notę protestacyjną - skomentowała szefowa resortu Baiba Braże, która we wtorek spotkała się z szefową dyplomacji Kanady Anitą Anand w bazie wojskowej pod Rygą.

Rosja oskarża państwa bałtyckie o pomoc Ukrainie. Łotwa zaprzecza

Minister spraw zagranicznych Łotwy zwróciła przy tym uwagę, że Moskwa od kilku tygodni "powtarza kompletne kłamstwa na ten temat".

Głos w sprawie zabrał też łotewski resort obrony, który podkreślił, że kraj nie uczestnicy w planowaniu i realizacji kontrataków Ukrainy na obiekty w Rosji. Stanowisko Łotwy zostało przekazane również w trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, w której kraj zasiada obecnie jako niestały członek gremium.

Wcześniej na oskarżenia Kremla stanowczo zareagowała strona ukraińska. Rzecznik tamtejszego MSZ Heorhij Tychyj podkreślił, że Estonia, Łotwa, Litwa i Finlandia nigdy nie zezwoliły Ukrainie na wykorzystanie ich przestrzeni powietrznej do ataków na Rosję, wobec czego nie są stroną konfliktu. "Co więcej, Ukraina nigdy o to nie wnioskowała" - zaznaczył.

"Rosjanie nie mają prawa obwiniać Ukrainy, państw bałtyckich ani Finlandii" - pisał przedstawiciel resortu.

Estonia. Siły NATO zestrzeliły drona, Ukraina przeprosiła za incydent

We wtorek na terenie państw bałtyckich ogłoszono alarm powietrzny. Doszło do tego w związku z zestrzeleniem przez siły NATO drona na terytorium Estonii. Maszyna - jak stwierdził estoński minister obrony Hanno Pevkur - najprawdopodobniej pochodziła z Ukrainy.

"Rosja nadal przekierowuje ukraińskie drony w kierunku państw bałtyckich za pomocą swojej wojny elektronicznej. I Moskwa robi to celowo, wraz z nasiloną propagandą" - zareagował na te wydarzenia Tychyj, który opublikował oficjalne oświadczenie na platformie X.

"Przepraszamy Estonię i wszystkich naszych bałtyckich przyjaciół za takie niezamierzone incydenty" - pisał rzecznik ukraińskiego MSZ, zauważając, że aktywność sił zbrojnych Ukrainy jest wymierzona wyłącznie w Rosję.

Tychyj podkreślił też, że Kijów pozostaje w kontakcie z odpowiednimi służbami i instytucjami, aby ustalić, jak dochodzi do takich zdarzeń, a także jak można im zapobiegać. "Jesteśmy wdzięczni naszym partnerom w Estonii, Finlandii, na Łotwie i Litwie za ich wsparcie i solidarność" - zaznaczył.





