Władimir Putin wysłał list do Kim Dzong Una. Padła stanowcza deklaracja

Rosja i Korea Północna nadal będą działać wspólnie i skutecznie bronić swojej suwerenności - zadeklarował Władimir Putin w liście do Kim Dzong Una. Rosyjski przywódca zwrócił się do dyktatora z okazji 80. rocznicy wyzwolenia Korei spod japońskiej okupacji. List zbiegł się w czasie z wizytą delegacji Kremla w Pjongjangu.

Władimir Putin wysłał list do Kim Dzong Una. Padła stanowcza deklaracja
Jak stwierdził Władimir Putin w liście wysłanym do przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una, "więzi bojowej przyjaźni, dobrej woli i wzajemnej pomocy, które ugruntowały się w czasach dawnej wojny, pozostają silne i niezawodne nawet dzisiaj".

Rosjanin nawiązał w ten sposób do rocznicy wyzwolenia Korei spod japońskiej okupacji. Oprócz tego Putin pozwolił sobie także na komentarz w sprawie wojny w Ukrainie.

Putin stanowczo do Kim Dzong Una. "Skuteczna obrona suwerenności"

"Zostało to w pełni udowodnione przez bohaterski udział żołnierzy KRLD w wyzwoleniu terytorium obwodu kurskiego z rąk ukraińskich okupantów" - kontynuował Władimir Putin w liście.

    Przywódca zaznaczył przy tym, że "Rosjanie na zawsze zachowają pamięć o ich odwadze i poświęceniu".

    W dalszej części listu Putin zadeklarował, że Rosja i Korea Północna nadal "będą działać wspólnie, skutecznie bronić swojej suwerenności oraz wnosić znaczący wkład w ustanowienie sprawiedliwego wielobiegunowego porządku świata".

    Rosyjska delegacja w Korei Północnej. W tle uroczyste obchody

    List Putina zbiegł się w czasie z wizytą jego przedstawicieli w Pjongjangu, stolicy Korei PółnocnejWysłannicy Kremla wzięli udział w uroczystościach 80. rocznicy wyzwolenia Korei.

      Rosyjskiej delegacji przewodził Wiaczesław Wołodin, który podobnie podziękował tamtejszym władzom za "wysłanie doskonałych żołnierzy do operacji wyzwolenia Kurska i wyparcia ukraińskich agresorów".

      Jak stwierdził natomiast Kim Dzong Un, wizyta rosyjskiej delegacji przyczyni się do "rozwoju stosunków między Koreą Północną a Rosją". Podkreślił przy tym, że wspomniane relacje "już teraz znajdują się na nowym poziomie".

      Dyktator nawiązał także do niedawnej rozmowy z Putinem, zaznaczając, że przywódcy uzgodnili podczas niej rozszerzenie dwustronnej współpracy.

