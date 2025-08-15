Jak stwierdził Władimir Putin w liście wysłanym do przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una, "więzi bojowej przyjaźni, dobrej woli i wzajemnej pomocy, które ugruntowały się w czasach dawnej wojny, pozostają silne i niezawodne nawet dzisiaj".

Rosjanin nawiązał w ten sposób do rocznicy wyzwolenia Korei spod japońskiej okupacji. Oprócz tego Putin pozwolił sobie także na komentarz w sprawie wojny w Ukrainie.

Putin stanowczo do Kim Dzong Una. "Skuteczna obrona suwerenności"

"Zostało to w pełni udowodnione przez bohaterski udział żołnierzy KRLD w wyzwoleniu terytorium obwodu kurskiego z rąk ukraińskich okupantów" - kontynuował Władimir Putin w liście.

Przywódca zaznaczył przy tym, że "Rosjanie na zawsze zachowają pamięć o ich odwadze i poświęceniu".

W dalszej części listu Putin zadeklarował, że Rosja i Korea Północna nadal "będą działać wspólnie, skutecznie bronić swojej suwerenności oraz wnosić znaczący wkład w ustanowienie sprawiedliwego wielobiegunowego porządku świata".

Rosyjska delegacja w Korei Północnej. W tle uroczyste obchody

List Putina zbiegł się w czasie z wizytą jego przedstawicieli w Pjongjangu, stolicy Korei Północnej. Wysłannicy Kremla wzięli udział w uroczystościach 80. rocznicy wyzwolenia Korei.

Rosyjskiej delegacji przewodził Wiaczesław Wołodin, który podobnie podziękował tamtejszym władzom za "wysłanie doskonałych żołnierzy do operacji wyzwolenia Kurska i wyparcia ukraińskich agresorów".

Jak stwierdził natomiast Kim Dzong Un, wizyta rosyjskiej delegacji przyczyni się do "rozwoju stosunków między Koreą Północną a Rosją". Podkreślił przy tym, że wspomniane relacje "już teraz znajdują się na nowym poziomie".

Dyktator nawiązał także do niedawnej rozmowy z Putinem, zaznaczając, że przywódcy uzgodnili podczas niej rozszerzenie dwustronnej współpracy.

