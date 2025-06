- Dalsze postępy (na całej linii frontu - red.) są nieuniknione, nawet jeśli Taurusy będą wykorzystywane. Innymi słowy, Niemcy zniszczą relacje z Rosją, ale nie zmienią wyników na polu bitwy. Decyzja należy jednak do niemieckich władz, które otrzymały mandat od obywateli - stwierdził prezydent Rosji Władimir Putin, odnosząc się do kwestii ewentualnych dostaw pocisków Taurus do Ukrainy.