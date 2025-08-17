Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Wizyta Zełenskiego w USA. Wiadomo, kogo Europa wyśle na spotkanie

Anna Nicz

Anna Nicz

Europejscy przywódcy szykują wsparcie dla Wołodymyra Zełenskiego, który w poniedziałek rozmawiać będzie w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem. Jak podaje Politico, do USA udadzą się najmocniejsi negocjatorzy, wśród nich prawdopodobnie Mark Rutte.

Wołodymyr Zełenski, Mark Rutte i Ursula von der Leyen podczas szczytu NATO w Hadze
Wołodymyr Zełenski, Mark Rutte i Ursula von der Leyen podczas szczytu NATO w HadzeBeata ZawrzelReporter

W poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uda się z wizytą do Stanów Zjednoczonych. Europejscy przywódcy będą chcieli go wspomóc w rozmowach z Donaldem Trumpem.

Jak podaje serwis Politico, według dwóch europejskich dyplomatów i osoby zaznajomionej ze sprawą, trwają prace nad planami wysłania do USA jednego z ulubionych polityków Trumpa, prezydenta Finlandii Alexandra Stubba.

Stubb ma pomóc zapobiec ewentualnym zaostrzeniom napięć między Trumpem a Zełenskim i przekonać prezydenta USA do włączenia Europy do dalszych rozmów z Rosją - podaje serwis.

Zobacz również:

Media informują o wycieku tajnych dokumentów po szczycie Trump-Putin
Ukraina - Rosja

Wyciek tajnych dokumentów po szczycie. Biały Dom reaguje: To śmieszne

Anna Nicz
Anna Nicz

    Rosja-Ukraina. Wołodymyr Zełenski przyleci do USA

    W składzie europejskiej delegacji może znaleźć się także sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który utrzymuje bliskie stosunki z Trumpem - twierdzi źródło Politico.

    Liderzy nie chcą powtórki ze wizyty Wołodymyra Zełenskiego w USA w lutym tego roku. Wówczas miała zostać podpisana umowa między Ukrainą a USA, dotycząca metali ziem rzadkich. Rozmowy w Gabinecie Owalnym przybrały jednak dość nieoczekiwany obrót. Przywódcy, którym towarzyszył wiceprezydent USA J.D. Vance, prowadzili burzliwą dyskusję, podczas której nie brakowało przytyków. Wspólne przemówienie zostało odwołane, zaś chwilę później Zełenski opuścił Biały Dom.

    Prezydent USA zapowiedział, że po poniedziałkowej wizycie Zełenskiego będzie dążył do spotkania Putina z ukraińskim przywódcą na trójstronnej sesji.

    Zobacz również:

    Władimir Putin i Donald Trump w Anchorage
    Ukraina - Rosja

    "Niezrozumiała sympatia" i urok przywódcy. Amerykanista o spotkaniu na szczycie

    Anna Nicz
    Anna Nicz

      - Oczywiste jest, że wynik szczytu na Alasce wzbudził zaniepokojenie w Europie, a Trump najwyraźniej dał się nabrać na argumenty Putina - powiedział Politico Camille Grand, były wysoki rangą urzędnik NATO.

      - Spotkanie nie jest postrzegane jako totalna katastrofa, ale Europejczycy z pewnością martwią się o kierunek, w jakim zmierzają - stwierdził Grand. - Stąd wysiłki mające na celu uniknięcie kolejnego dramatu podczas zbliżającej się wizyty Zełenskiego.

      Szczyt Trump-Putin. Prezydent USA rozmawiał z przywódcami

      Po piątkowym spotkaniu z Władimirem Putinem Donald Trump odbył szereg rozmów, w których zdawał relacje z przebiegu szczytu. Debatował m.in. z przywódcami europejskimi. Ci następnie odbyli telekonferencję bez udział Trumpa, za to z udziałem polskiego premiera Donalda Tusk.

      Zobacz również:

      Oświadczenie europejskich liderów po szczycie na Alasce. "Jesteśmy gotowi utrzymać nacisk"
      Ukraina - Rosja

      Oświadczenie europejskich liderów po szczycie na Alasce. "Jesteśmy gotowi utrzymać nacisk"

      Wojciech Barański
      Wojciech Barański

        "Jesteśmy gotowi utrzymać nacisk na Rosję" - napisano w stanowisku po rozmowie. Jak dodano, "Rosja nie może mieć prawa weta wobec drogi Ukrainy do UE i NATO".

        "Jesteśmy również gotowi do współpracy z prezydentem Trumpem i prezydentem Zełenskim w celu zorganizowania trójstronnego szczytu przy wsparciu Europy" - zaznaczono w komunikacie umieszczonym na stronie Komisji Europejskiej.

        Dodano przy tym, że "Ukraina musi mieć żelazne gwarancje bezpieczeństwa, aby skutecznie bronić swojej suwerenności i integralności terytorialnej".

        Źródło: Politico, Interia

        Zobacz również:

        Prezydent USA Donald Trump i przywódca Rosji Władimir Putin
        Felietoniści

        Putin wykorzystał słabość Trumpa

        Leszek Jażdżewski
        Leszek Jażdżewski
        Spotkanie Trumpa z Putinem. Wnioski po szczycie na AlascePolsat News / APPolsat News

        Najnowsze