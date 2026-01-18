W skrócie Głównodowodzący ukraińskiej armii zapowiedział nowe działania ofensywne przeciwko Rosji i podkreślił, że samo prowadzenie obrony nie wystarczy do zwycięstwa.

Generał Ołeksandr Syrski wskazał, że o losach wojny mogą w przyszłości zdecydować nowe technologie oraz większe wykorzystanie systemów dronowych.

Przyszłość ukraińskich działań wojennych zależy według Syrskiego także od wsparcia Zachodu oraz rozwoju własnej produkcji zbrojeniowej.

Wojna w Ukrainie trwa już blisko cztery lata. Konflikt wszedł w nową fazę, a Moskwa nieustannie atakuje ukraińskie obiekty energetyczne, paraliżując dostawy prądu i ciepła.

W nowym wywiadzie głównodowodzący ukraińskiej armii zdradził, jakie ruchy Kijów szykuje przeciwko Moskwie.

Podkreślił, że Kijów wie, że same operacje obronne nie wystarczą. Mówił, że nie da się osiągnąć zwycięstwa wyłącznie drogą defensywną.

- Będziemy prowadzić działania ofensywne, walczyć o utrzymanie inicjatywy operacyjnej, ponieważ prowadzi to do tego, że wróg jest zmuszony do przyciągania i wycofywania znacznych zasobów ludzkich, broni i amunicji - tłumaczył gen. Ołeksandr Syrski w rozmowie z kanałem LB live.

Wywiad opublikowano zaledwie kilka dni po tym, jak Wołodymyr Zełenski alarmował, że Ukraińcom zabrakło rakiet do obsługi systemów obrony przeciwlotniczej. W ostatnim czasie działania ofensywne stały się głównie domeną Rosjan.

Wojna w Ukrainie. Generał Syrski ostrzega, przypomniał plan Putina

Dowódca ukraińskiego wojska ostrzegł, że plan Rosji wobec Ukrainy się nie zmienił, a Władimir Putin nadal chce przejąć kontrolę nad sąsiednim państwem. - Zmianie uległ jedynie planowany termin operacji (całkowitego przejęcia Ukrainy - red.) - wyjaśnił.

Przypomnijmy, tzw. rosyjska operacja specjalna w Ukrainie - jak Moskwa propagandowo określa swoje działania - miała trwać kilka dni. Niespodziewanie dla Kremla Ukraińcy w lutym 2022 roku postawili się najeźdźcy.

Generał Syrski podkreślił, że decydujące dla losów wojny w 2026 roku może być wykorzystanie nowych technologii.

- Przejście na kolejny poziom wyposażenia technologicznego sił zbrojnych pozwoli nam ograniczyć bezpośredni udział ludzi w prowadzeniu działań bojowych, zwiększyć zaangażowanie maszyn, przede wszystkim systemów dronowych - tłumaczył.

O kluczowej roli bezzałogowych statków powietrznych zdają sobie sprawę również w Moskwie. Władimir Putin zapowiedział, że w 2026 roku szczególnie intensywna ma być rekrutacja operatorów dronów do rosyjskiej armii.

Ukraina chce zagrozić Rosji. Kluczowa okaże się sztuczna inteligencja?

Zdaniem gen. Ołeksandra Syrskiego wielkie znaczenie dla losów wojny będzie miała również sztuczna inteligencja, która pozwoli na "efektywne użycie broni, zwiększenie szybkości działania i opracowanie odpowiednich rozwiązań".

Syrski wskazał jeszcze dwa inne aspekty, które pozwolą Ukrainie poważnie zagrozić Rosji. Chodzi o niezachwiane wsparcie finansowe, gospodarcze i wojskowe z Zachodu oraz rozwój własnej produkcji uzbrojenia.

Źródła: LB live, Unian

