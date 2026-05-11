Ukraińska armia poinformowała, że w ciągu ostatniej doby doszło do 180 starć na froncie. "Wczoraj wróg użyl 8037 dronów kamikadze i przeprowadził 6380 uderzeń na nasze pozycje i osady" - przekazał Sztab Generalny. Z kolei Ukraińcy uderzyli w jedno rosyjskie centrum dowodzenia i cztery systemy artyleryjskie.

Do starć na froncie doszło m.in. w rejonie Kupiańska, Słowiańska, Kramatorska, Pokrowska czy Hulajpola. Według Ukraińców w walkach zginęło 920 rosyjskich żołnierzy. Rosjanie mieli również stracić cztery czołgi, siedem pojazdów opancerzonych czy 1577 dronów.

Z kolei Rosja stwierdziła, że w ciągu ostatniej doby armia zestrzeliła m.in. 20 ukraińskich dronów nad obwodem kurskim. Według rosyjskiego ministerstwa obrony tylko w piątek i sobotę Ukraińcy naruszyli zawieszenie broni ponad 16 tys. razy.

Zawieszenie broni między Ukrainą i Rosją. Interweniował Donald Trump

Prezydent Donald Trump ogłosił w piątek trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. "Z przyjemnością ogłaszam, że w wojnie między Rosją a Ukrainą nastąpi trzydniowy rozejm (9,10,11 maja) (…) Zawieszenie broni obejmie zawieszenie wszelkiej działalności bojowej, a także wymianę 1000 więźniów z każdego kraju" - napisał na platformie Truth Social.

Amerykański przywódca zapewnił, że osobiście zwrócił się w tej sprawie zarówno do Władimira Putina, jak i Wołodymyra Zełenskiego. Obaj przywódcy zdecydowali się ją przyjąć.

Więcej informacji wkrótce.

"Premier działa w interesie Niemiec". Spór o amerykańskich żołnierzy w Polsce Polsat News Polsat News