W skrócie Rosyjskie rakiety i drony spowodowały zniszczenia w budynku delegatury Unii Europejskiej w Kijowie, wybito m.in. szyby.

W ataku na Kijów ucierpiała infrastruktura cywilna, zginęło co najmniej osiem osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Unijni urzędnicy są bezpieczni, a przedstawiciele Europy potępili rosyjskie działania i żądają zaprzestania przemocy.

Zmasowany atak rosyjskich dronów i rakiet balistycznych doprowadził do wielkich zniszczeń w Kijowie. Wiadomo, że ucierpiał budynek przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Ukrainie.

"Rakiety Putina zabiły tej nocy ukraińskich cywili i uszkodziły budynek delegatury UE. W naszej ambasadzie wszyscy cali i zdrowi. Tak to Rosja walczy o pokój" - napisał na platformie X wicepremier Radosław Sikorski.

Kijów. Uszkodzona siedziba przedstawicielstwa UE. Zareagowała Ursula von der Leyen

Na wydarzenia w Kijowie zareagowała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. "Kolejna noc nieustannych bombardowań Rosji dotknęła infrastrukturę cywilną i spowodowała śmierć niewinnych osób" - przekazała.

Polityk potwierdziła, że w przedstawicielstwie UE doszło do zniszczeń. Jak podkreśliła, unijni urzędnicy są bezpieczni. "Rosja musi natychmiast zaprzestać bezprawnych ataków na infrastrukturę cywilną i przystąpić do negocjacji na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju" zaapelowała von der Leyen.

Ambasador UE w Ukrainie Katarina Mathernova pokazała skalę zniszczeń. Na zdjęciach widać powybijane okna i zniszczone biuro. "Delegatura UE została poważnie uszkodzona przez falę uderzeniową" - napisała dyplomatka.

"Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Kijowie zostało uszkodzone w wyniku dzisiejszych rosyjskich ataków na cele cywilne. Terrorystyczny reżim odrzuca pokój i wybiera przemoc" - napisał europoseł KO Michał Szczerba. Dodał, że solidaryzuje się z unijnymi urzędnikami przebywającymi w ukraińskiej stolicy.

Wojna w Ukrainie. Rosja zaatakowała Kijów, są ofiary

Zmasowany nocny atak Rosji na Kijów spowodował śmierć co najmniej 10 osób, a kolejnych 38 jest rannych - podały lokalne władze. Bilans nie jest ostateczny.

Moskwa wystrzeliła w kierunku ukraińskiej stolicy pociski balistyczne oraz drony. "Rosja wybiera balistykę zamiast stołu negocjacyjnego. Wybiera dalsze zabijanie zamiast zakończenia wojny" - napisał po nocnym ostrzale Wołodymyr Zełenski.

