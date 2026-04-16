W skrócie Ukraina ogłosiła wprowadzenie nowego modelu prowadzenia wojny, łącząc jednostki szturmowe dronów z piechotą w jeden system.

Zaznaczono, że podejście to przyniosło rezultaty na południu, gdzie miało dojść do wyzwolenia części okupowanego przez Rosję terytorium.

Wcześniej Kijów zaoferował USA pomoc w walce z irańskimi dronami i wysłał do Jordanii drony przechwytujące oraz zespół specjalistów.

W piątym roku wojny w Ukrainie Kijów ogłasza zmianę. Chcą zmaksymalizować zyski, wykorzystując potencjał swoich formacji dronowych.

"Wprowadzany jest nowy model prowadzenia wojny - jednostki szturmowe dronów, które łączą drony powietrzne i naziemne z piechotą w jeden system" - czytamy w komunikacie ukraińskiego resortu obrony.

"To podejście przyniosło już rezultaty na południu" - podkreślono. Ukraińcy mieli wyzwolić znaczną część okupowanego przez Rosję terytorium.

Połączenie formacji w zwarty system na południu nastąpiło w lutym. Teraz zmiany obejmą cały kraj.

Wojna w Ukrainie zmieniła charakter. Ciężka artyleria zeszła na drugi plan

Ukraińskie formacje bezzałogowców działają prężnie w ramach dwóch pułków w obwodzie zaporoskim, gdzie prowadzą działania ofensywne w kierunku Hulajpola - przypomina portal Ukrainska Prawda.

Wojna na wschodzie Europy w ciągu kilku lat zmieniła swój charakter. Ciężka artyleria i lotnictwo zeszły na drugi plan, a obie strony konfliktu rozwijają produkcję bezzałogowców.

Bliski Wschód. Ukraina zaoferowała Amerykanom pomoc

Potencjał Ukrainy jako zaawanasowanego producenta dronów udowodniła wojna na Bliskim Wschodzie. Kijów wesprze USA w walce z irańskimi bezzałogowcami - ogłosił w marcu prezydent Wołodymyr Zełenski.

Decyzja zapadła po tym, jak Waszyngton zwrócił się do Ukrainy o pomoc w związku z atakami odwetowymi na amerykańskie cele w państwach Zatoki Perskiej.

Jak sugerował dziennik, strona ukraińska chce w ten sposób zdobyć przychylność Amerykanów przed kolejną rundą negocjacji z Rosją.

Źródło: Ukrainska Prawda, "The New York Times"

