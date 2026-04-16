Wielkie zmiany w ukraińskiej armii. Resort obrony ogłasza reorganizację
Ukraina po odbiciu z rosyjskich rąk części terytorium na południu kraju wprowadza nowy model prowadzenia wojny. Kijów połączy formacje szturmowe dronów bezpośrednio z piechotą - poinformował resort obrony. Ma to zmaksymalizować zyski i zadać wrogowi kolejne ciosy.
W skrócie
- Ukraina ogłosiła wprowadzenie nowego modelu prowadzenia wojny, łącząc jednostki szturmowe dronów z piechotą w jeden system.
- Zaznaczono, że podejście to przyniosło rezultaty na południu, gdzie miało dojść do wyzwolenia części okupowanego przez Rosję terytorium.
- Wcześniej Kijów zaoferował USA pomoc w walce z irańskimi dronami i wysłał do Jordanii drony przechwytujące oraz zespół specjalistów.
W piątym roku wojny w Ukrainie Kijów ogłasza zmianę. Chcą zmaksymalizować zyski, wykorzystując potencjał swoich formacji dronowych.
"Wprowadzany jest nowy model prowadzenia wojny - jednostki szturmowe dronów, które łączą drony powietrzne i naziemne z piechotą w jeden system" - czytamy w komunikacie ukraińskiego resortu obrony.
"To podejście przyniosło już rezultaty na południu" - podkreślono. Ukraińcy mieli wyzwolić znaczną część okupowanego przez Rosję terytorium.
Połączenie formacji w zwarty system na południu nastąpiło w lutym. Teraz zmiany obejmą cały kraj.
Wojna w Ukrainie zmieniła charakter. Ciężka artyleria zeszła na drugi plan
Ukraińskie formacje bezzałogowców działają prężnie w ramach dwóch pułków w obwodzie zaporoskim, gdzie prowadzą działania ofensywne w kierunku Hulajpola - przypomina portal Ukrainska Prawda.
Wojna na wschodzie Europy w ciągu kilku lat zmieniła swój charakter. Ciężka artyleria i lotnictwo zeszły na drugi plan, a obie strony konfliktu rozwijają produkcję bezzałogowców.
Bliski Wschód. Ukraina zaoferowała Amerykanom pomoc
Potencjał Ukrainy jako zaawanasowanego producenta dronów udowodniła wojna na Bliskim Wschodzie. Kijów wesprze USA w walce z irańskimi bezzałogowcami - ogłosił w marcu prezydent Wołodymyr Zełenski.
Decyzja zapadła po tym, jak Waszyngton zwrócił się do Ukrainy o pomoc w związku z atakami odwetowymi na amerykańskie cele w państwach Zatoki Perskiej.
Ukraina wysłała do Jordanii drony przechwytujące i zespół specjalistów - poinformował kilka dni później Zełenski w wywiadzie dla "The New York Times".
Jak sugerował dziennik, strona ukraińska chce w ten sposób zdobyć przychylność Amerykanów przed kolejną rundą negocjacji z Rosją.
Źródło: Ukrainska Prawda, "The New York Times"