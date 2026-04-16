Wojna w Ukrainie
Wielkie zmiany w ukraińskiej armii. Resort obrony ogłasza reorganizację

Dawid Szczyrbowski

Ukraina po odbiciu z rosyjskich rąk części terytorium na południu kraju wprowadza nowy model prowadzenia wojny. Kijów połączy formacje szturmowe dronów bezpośrednio z piechotą - poinformował resort obrony. Ma to zmaksymalizować zyski i zadać wrogowi kolejne ciosy.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Dwóch żołnierzy w kamuflażu obok drona na polu, z boku mapa regionów konfliktu wschodniej Ukrainy.
Ukraina. Kijów wprowadza nowy model prowadzenia wojny. Reorganizacja przyniosła skutki m.in. w obwodzie zaporoskimOMAR ZAGHLOUL/DMYTRO SMOLIENKOAFP

W skrócie

  • Ukraina ogłosiła wprowadzenie nowego modelu prowadzenia wojny, łącząc jednostki szturmowe dronów z piechotą w jeden system.
  • Zaznaczono, że podejście to przyniosło rezultaty na południu, gdzie miało dojść do wyzwolenia części okupowanego przez Rosję terytorium.
  • Wcześniej Kijów zaoferował USA pomoc w walce z irańskimi dronami i wysłał do Jordanii drony przechwytujące oraz zespół specjalistów.
W piątym roku wojny w Ukrainie Kijów ogłasza zmianę. Chcą zmaksymalizować zyski, wykorzystując potencjał swoich formacji dronowych.

"Wprowadzany jest nowy model prowadzenia wojny - jednostki szturmowe dronów, które łączą drony powietrzne i naziemne z piechotą w jeden system" - czytamy w komunikacie ukraińskiego resortu obrony.

"To podejście przyniosło już rezultaty na południu" - podkreślono. Ukraińcy mieli wyzwolić znaczną część okupowanego przez Rosję terytorium.

Połączenie formacji w zwarty system na południu nastąpiło w lutym. Teraz zmiany obejmą cały kraj.

Wojna w Ukrainie zmieniła charakter. Ciężka artyleria zeszła na drugi plan

Ukraińskie formacje bezzałogowców działają prężnie w ramach dwóch pułków w obwodzie zaporoskim, gdzie prowadzą działania ofensywne w kierunku Hulajpola - przypomina portal Ukrainska Prawda.

Polska poderwała myśliwce w związku z działaniami Rosjan w Ukrainie
Polska

Polska poderwała myśliwce. Utrudnienia na dwóch lotniskach

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

Wojna na wschodzie Europy w ciągu kilku lat zmieniła swój charakter. Ciężka artyleria i lotnictwo zeszły na drugi plan, a obie strony konfliktu rozwijają produkcję bezzałogowców.

Bliski Wschód. Ukraina zaoferowała Amerykanom pomoc

Potencjał Ukrainy jako zaawanasowanego producenta dronów udowodniła wojna na Bliskim Wschodzie. Kijów wesprze USA w walce z irańskimi bezzałogowcami - ogłosił w marcu prezydent Wołodymyr Zełenski.

Decyzja zapadła po tym, jak Waszyngton zwrócił się do Ukrainy o pomoc w związku z atakami odwetowymi na amerykańskie cele w państwach Zatoki Perskiej.

Ukraina wysłała do Jordanii drony przechwytujące i zespół specjalistów - poinformował kilka dni później Zełenski w wywiadzie dla "The New York Times".

Jak sugerował dziennik, strona ukraińska chce w ten sposób zdobyć przychylność Amerykanów przed kolejną rundą negocjacji z Rosją.

Źródło: Ukrainska Prawda, "The New York Times"

Jeden z pojazdów węgierskiego wojska
Świat

Węgry wycofują wojsko z krytycznych obiektów. Chroniło je "przed Ukrainą"

Patryk Idziak
Patryk Idziak
Przełom w sporze o nominacje oficerskie. Rzecznik prezydenta w ''Graffiti'': Prezydent mianował na pierwszy stopień oficerski 96 funkcjonariuszy ABWPolsat NewsPolsat News

