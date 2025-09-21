Wielki sukces Ukraińców. Zniszczyli "terminatora na gąsienicach"
Ukraińskie wojsko pochwaliło się niemałym sukcesem. Podczas ataku dronowego udało się zniszczyć zaawansowany rosyjski pojazd inżynieryjny, zwany "terminatorem na gąsienicach". To kolejny już bolesny cios dla Moskwy w ostatnim czasie. Wcześniej celem zakończonej powodzeniem ofensywy stały się śmigłowce Mi-8 i stacja radarowa na Krymie.
W skrócie
- Ukraińskie wojsko podczas ataku dronowego zniszczyło zaawansowany rosyjski pojazd inżynieryjny IMP-3M zwany 'terminatorem na gąsienicach'.
- To dopiero trzecia udokumentowana akcja zniszczenia takiego pojazdu od początku rosyjskiej inwazji.
- Równolegle Ukrainie udało się również zniszczyć trzy rosyjskie śmigłowce Mi-8 oraz stację radarową na Krymie.
O zniszczeniu rosyjskiego wozu inżynieryjno-przemysłowego IMP-3M poinformował w sobotę ukraiński 412. Pułk Oddzielny Nemesis.
Jak podkreślono, to dopiero trzecia taka zakończona sukcesem i udokumentowana akcja od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się w lutym 2022 r. Wcześniej sukces na podobną skalę udało się odnieść ponad rok temu.
Wojna na Ukrainie. "Terminator na gąsienicach" zniszczony
IMP-3M, zbudowany na podwoziu czołgu T-90, został zaprojektowany do usuwania min, gruzu i przeszkód terenowych dla nacierających jednostek zmotoryzowanych. Jest wyposażony w ciężki pancerz, lemiesz spycharki, pług do usuwania min, dźwig teleskopowy, systemy zasłon dymnych i karabin maszynowy.
Z dwuosobową załogą pojazd może ważyć do 50,8 t i pokonywać 500 km po drogach z prędkością do 60 km/h. Według relacji Ukraińców maszyna została zniszczona przez amunicję spuszczoną z drona.
Rosjanie określają IMP-3M mianem "terminatora na gąsienicach", podkreślając jego ochronę przed atakami nuklearnymi i zdolność do samodzielnego poruszania się po polach minowych.
Kolejny cios dla Kremla. Ukraińcy zaatakowali na Krymie
412. Pułk Nemesis jest jedną z flagowych jednostek ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych, specjalizującą się w rozmieszczaniu dronów FPV.
Ostatni atak pokazuje, że Ukraińcy nadal potrafią wykorzystywać stosunkowo proste drony do niszczenia najdroższego rosyjskiego sprzętu wojskowego.
Także w sobotę ukraiński wywiad wojskowy (HUR) podał informację o zniszczeniu podczas ataków dronowych trzech rosyjskich śmigłowców Mi-8 oraz stacji radarowej na okupowanym Krymie.