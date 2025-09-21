W skrócie Ukraińskie wojsko podczas ataku dronowego zniszczyło zaawansowany rosyjski pojazd inżynieryjny IMP-3M zwany 'terminatorem na gąsienicach'.

To dopiero trzecia udokumentowana akcja zniszczenia takiego pojazdu od początku rosyjskiej inwazji.

Równolegle Ukrainie udało się również zniszczyć trzy rosyjskie śmigłowce Mi-8 oraz stację radarową na Krymie.

O zniszczeniu rosyjskiego wozu inżynieryjno-przemysłowego IMP-3M poinformował w sobotę ukraiński 412. Pułk Oddzielny Nemesis.

Jak podkreślono, to dopiero trzecia taka zakończona sukcesem i udokumentowana akcja od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się w lutym 2022 r. Wcześniej sukces na podobną skalę udało się odnieść ponad rok temu.

Wojna na Ukrainie. "Terminator na gąsienicach" zniszczony

IMP-3M, zbudowany na podwoziu czołgu T-90, został zaprojektowany do usuwania min, gruzu i przeszkód terenowych dla nacierających jednostek zmotoryzowanych. Jest wyposażony w ciężki pancerz, lemiesz spycharki, pług do usuwania min, dźwig teleskopowy, systemy zasłon dymnych i karabin maszynowy.

Z dwuosobową załogą pojazd może ważyć do 50,8 t i pokonywać 500 km po drogach z prędkością do 60 km/h. Według relacji Ukraińców maszyna została zniszczona przez amunicję spuszczoną z drona.

Rosjanie określają IMP-3M mianem "terminatora na gąsienicach", podkreślając jego ochronę przed atakami nuklearnymi i zdolność do samodzielnego poruszania się po polach minowych.

Kolejny cios dla Kremla. Ukraińcy zaatakowali na Krymie

412. Pułk Nemesis jest jedną z flagowych jednostek ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych, specjalizującą się w rozmieszczaniu dronów FPV.

Ostatni atak pokazuje, że Ukraińcy nadal potrafią wykorzystywać stosunkowo proste drony do niszczenia najdroższego rosyjskiego sprzętu wojskowego.

Także w sobotę ukraiński wywiad wojskowy (HUR) podał informację o zniszczeniu podczas ataków dronowych trzech rosyjskich śmigłowców Mi-8 oraz stacji radarowej na okupowanym Krymie.

