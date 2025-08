Prezydent Wołodymyr Zełenski określił działania jako niemoralne i zapowiedział pociągnięcie winnych do odpowiedzialności.

Aresztowani, według doniesień, dopuścili się łapówkarstwa przy procedurze zakupu dronów i systemów zagłuszających. Państwowe kontrakty miały być zawierane z dostawcami po zawyżonych cenach, a następnie około 30 proc. kwoty wracało do osób uczestniczących w procederze.

Ukraińska prokuratura nie podała jednak konkretnych nazwisk . Mimo to według agencji Unian, która powołuje się na deputowanego ludowego Ołeksija Honczarenkę, jednym z zatrzymanych jest deputowany Ołeksij Kuzniecow z ugrupowania Sługa Narodu .

"To jest całkowicie niemoralne. Należy pociągnąć za to wszystkich do odpowiedzialności" - podkreślił ukraiński przywódca.