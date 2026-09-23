Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Wielki pożar tysiące kilometrów od granicy. Region Rosji sparaliżowany

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Rzekomy samozapłon w elektrowni cieplnej w rosyjskiej Jakucji doprowadził do paraliżu regionu. Lokalne władze robią dobrą minę do złej gry. Kontrole miały wykazać, że temperatura w pomieszczeniach "jest na akceptowalnym poziomie". W Jakucji nocami panuje już mróz, w dzień jest niewiele cieplej. Nie ma pewności, czy za pożarem stała Ukraina.

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Pożar elektrowni w Jakucji, płomienie i czarny dym nad dużą konstrukcją przemysłową wśród ośnieżonych budynków.
Rosja. Pożar elektrowni w Jakucji. Kłęby dymu nad regionemTwitter/Agencja Forum/Vadim Skryabinmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Pożar w elektrowni cieplnej Nieriungrinskaja GRES w Jakucji doprowadził do problemów z dostawą ciepła w regionie.
  • Władze lokalne informują, że pomimo trudnej sytuacji system energetyczny funkcjonuje, a energia elektryczna jest dostarczana bez ograniczeń.
  • Trwa badanie przyczyn pożaru. Oficjalnie podaje się, że za pożar odpowiada "samozapłon".
  • Temperatura w lokalnych mieszkaniach i budynkach użyteczności publicznej jest według pomiarów na akceptowalnym poziomie, choć odnotowano jej niewielki spadek.
  • W artykule opisano podobieństwo sytuacji w Jakucji do problemów z dostawami energii, których doświadczyła Ukraina podczas poprzedniej zimy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Ukraińskie kanały w mediach społecznościowych informują o pożarze, jaki wybuchł we wtorek 5,5 tys. km od granicy z Rosją, otwiera się w nowym oknie. W płomieniach stanęła elektrownia cieplna Nieriungrinskaja GRES w Jakucji.

"Ogień uszkodził stację transformatorową, generator, urządzenia, panele ścienne oraz pomosty kablowe" - wylicza kanał MilitaryNewsUA na platformie X. Wpis opatrzono nagraniem przedstawiającym kłęby dymu nad regionem.

Rosjanie oficjalnie informują, że w Jakucji doszło do "samozapłonu". Obiekt czasowo wyłączono z eksploatacji, a mieszkańcy zostali pozbawieni dopływu ciepła.

Służby badają przyczyny pojawienia się ognia. Niewykluczone, że w sprawę zamieszana jest Ukraina. Władze w Kijowie nie wydały dotychczas żadnych komunikatów.

Rosja. Pożar elektrowni w Jakucji, problemy z dostawą ciepła

Z relacji członka władz regionalnych Jakucji wynika, że sytuacja po pożarze jest ciężka, ale pod kontrolą.

"Obecnie energia elektryczna jest dostarczana bez ograniczeń wynikających z przełączeń z jednolitej sieci energetycznej, a główne urządzenia wytwórcze nie zostały uszkodzone. Priorytetem jest jak najszybsze przywrócenie stabilnych dostaw ciepła z elektrowni" - zakomunikował Nikołaj Boczkow.

Specjalna grupa zadaniowa przeprowadziła kontrole w budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej. "Pomiary temperatury w mieszkaniach przeprowadzone dziś rano wykazały, że utrzymuje się ona na akceptowalnym poziomie, choć odnotowano niewielki spadek" - ogłosił Boczkow.

W razie pogorszenia się sytuacji cieplnej godziny pracy szkół mogą ulec zmianie - wynika z komunikatu. Jakucja leży na Dalekim Wschodzie, po azjatyckiej stronie Rosji. Nocami można tam już doświadczyć przenikliwych mrozów, zaś w dzień temperatura wynosi maksymalnie kilka stopni Celsjusza.

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"Sytuacja w systemie elektroenergetycznym jest złożona, ale możliwa do opanowania. Po wyłączeniu bloków system został dostosowany, a zapotrzebowanie republiki jest zaspokajane" - wyjaśnił Nikołaj Boczkow.

Nieco enigmatycznie dorzucił, że na wypadek kryzysu "źródła rezerwowe i więksi odbiorcy są gotowi do podjęcia niezbędnych decyzji".

Ukraina - Rosja. Kijów drży przed zimą, możliwa powtórka sprzed roku

Wypadek w Jakucji i częściowy paraliż regionu pod względem dostaw ciepła do złudzenia przypomina sytuację w atakowanej przez Rosję Ukrainie, otwiera się w nowym oknie. Ostatniej zimy Kijów i inne miasta przez długie godziny były pozbawione prądu i ciepła, otwiera się w nowym oknie.

Sytuacja powtarzała się niemal codziennie, a srogi mróz potęgował uczucie zimna. W pomoc włączyła się Polska, otwiera się w nowym oknie. W styczniu ogłoszono internetową zbiórkę, w ramach której zebrano miliony złotych, otwiera się w nowym oknie. Pieniądze przeznaczono na zakup generatorów prądu dla Ukrainy.

Ukraińcy drżą, że nadchodzącej zimy sytuacja może się powtórzyć. Emmanuel Macron rozmawiał w poniedziałek z Donaldem Trumpem, otwiera się w nowym oknie o możliwości wprowadzenia moratorium na ataki na infrastrukturę energetyczną w konflikcie rosyjsko-ukraińskim.

Źródło: TASS, Interia

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