Rosjanie w niedzielę zaatakowali dronami sklep spożywczy Novus w miejscowości Wysznewe pod Kijowem.

"Ludzie po prostu przyszli do sklepu po zakupy. Zwykła wyprawa zamieniła się w tragedię z powodu rosyjskiego ataku. Wróg celowo terroryzuje ludność cywilną, atakując obiekty cywilne i życie samych ludzi" - przekazał szef Kijowskiej Obwodowej Administracji Państwowe Timur Tkaczenko.

Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu poinformował o śmierci trzech osób. 13 kolejnych zostało rannych.

Inne dane przywołał burmistrz Wysznewa Ilja Dikow. Z jego relacji wynika, że po ostrzale nie żyją trzy osoby, a 15 jest poszkodowanych. Wśród rannych jest troje dzieci.

Rosja zadała nocą ciosy. Tragedia w Dymerze, nadal szukają ludzi

Wcześniej informowaliśmy o skutkach rosyjskiego nalotu na blok mieszkalny w Dymerze w obwodzie kijowskim, otwiera się w nowym oknie. Bilans ofiar wzrósł tam z dwóch do co najmniej czterech.

Wieczorem spod gruzów wydobyto chłopca, któremu udzielono niezbędnej pomocy medycznej. "Akcja ratunkowa trwa cały dzień. Nadal nie ma informacji o 10 osobach" - poinformował Wołodymyr Zełenski.

W ciągu mijającego tygodnia Rosjanie zaatakowali 20 ukraińskich regionów (w sumie kraj jest podzielony na 24 obwody).

Moskwa posłała na nieprzyjaciela 2,7 tys. dronów, 1460 bomb lotniczych i 165 rakiet różnego typa.



