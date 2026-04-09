Wojna w Ukrainie
Wielkanocne zawieszenie broni. Władimir Putin ogłasza

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

Wojna w Ukrainie przejdzie w stan zawieszenia broni w związku z prawosławną Wielkanocą. Działania wojenne ustaną w sobotę o godz. 16 czasu moskiewskiego. Zawieszenie walk będzie obowiązywać również w niedzielę - podaje Reuters, powołując się na komunikat Kremla. Kijów na razie nie odniósł się do sprawy.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Rosyjski przywódca Władimir PutinVladimir SmirnovAFP

W skrócie

  • Kreml ogłosił zawieszenie broni w wojnie z Ukrainą na czas prawosławnej Wielkanocy, obejmujące sobotę i niedzielę.
  • W komunikacie przekazano, że Rosjanie mają wstrzymać działania wojenne, ale pozostawać w gotowości do reakcji na prowokacje. Kijów na razie nie odniósł się do oświadczenia Kremla.
  • Strona ukraińska poinformowała, że otrzymała ciała tysiąca ludzi najprawdopodobniej walczących przeciwko Rosji, które zostaną zidentyfikowane i przekazane rodzinom.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prawosławna Wielkanoc wypada tydzień po świętach obchodzonych przez Kościół katolicki.

Z tej okazji Kreml ogłosił zawieszenie broni w wojnie z Ukrainą. Okres ten potrwa kilkadziesiąt godzin. Będzie obejmował najbliższą sobotę i niedzielę.

Jak przekazały służby prasowe rosyjskiego prezydenta, walki ustaną w sobotę o godz. 16 czasu moskiewskiego (godz. 15 w Polsce - red.).

Wojna trwa ponad cztery lata, a czasowe rozejmy na czas świąt były zawierane również w poprzednich latach.

Wojna w Ukrainie. Zawieszenie broni na czas Wielkanocy

"Zakładamy, że strona ukraińska pójdzie za przykładem Federacji Rosyjskiej" - czytamy w komunikacie. Kijów na razie nie odniósł się do oświadczenia Kremla.

Portal Meduza przypomniał, że Wołodymyr Zełenski już wcześniej proponował ogłoszenie zawieszenia broni na Wielkanoc. Deklaracja padła 30 marca.

Zobacz również:

Marija Zacharowa zaprzecza doniesieniom o współpracy hakerów Rosji i Iranu
Świat

Hakerzy z Rosji mieli działać ramię w ramię z Iranem. Kreml reaguje

Jakub Pogorzelski
Jakub Pogorzelski

Warto zauważyć, że Rosjanie nakazali "wstrzymać działania wojenne na czas trwania rozejmu, ale pozostawać w gotowości do reakcji na prowokacje wroga".

Moskwa może grać przekazem, że walki nie ustają, bo Ukraina rzekomo ignoruje rozejm.

Rosja przekazała Ukrainie ciała poległych. "Śledczy przeprowadzą badania"

W czwartek strona ukraińska poinformowała, że otrzymała ciała tysiąca ludzi, którzy najprawdopodobniej walczyli na wojnie przeciwko Rosji.

"Śledczy (...) wspólnie z komórkami eksperckimi systemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przeprowadzą wszystkie niezbędne badania w celu identyfikacji ciał (...). Po ustaleniu tożsamości zmarłych ciała zostaną przekazane rodzinom w celu godnego pochówku" - przekazał w komunikacie Sztab Koordynacyjny ds. Jeńców Wojennych w Kijowie.

Poprzednio ciała tysiąca zmarłych wróciły do Ukrainy 26 lutego.

Źródło: Reuters, Meduza

Zobacz również:

W czwartek rosyjskie służby weszły do siedziby redakcji "Nowej Gazety", a Sąd Najwyższy zdelegalizował stowarzyszenie "Memoriał" (zdj. ilustracyjne)
Świat

Służby w redakcji "Nowej Gazety". Zatrzymano cenionego dziennikarza

Maciej Olanicki
Maciej Olanicki
Bogucki w "Gościu Wydarzeń" o ślubowaniu kandydatów do TK: To będą antysędziowiePolsat News

Najnowsze