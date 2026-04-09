W skrócie Kreml ogłosił zawieszenie broni w wojnie z Ukrainą na czas prawosławnej Wielkanocy, obejmujące sobotę i niedzielę.

W komunikacie przekazano, że Rosjanie mają wstrzymać działania wojenne, ale pozostawać w gotowości do reakcji na prowokacje. Kijów na razie nie odniósł się do oświadczenia Kremla.

Strona ukraińska poinformowała, że otrzymała ciała tysiąca ludzi najprawdopodobniej walczących przeciwko Rosji, które zostaną zidentyfikowane i przekazane rodzinom.

Prawosławna Wielkanoc wypada tydzień po świętach obchodzonych przez Kościół katolicki.

Z tej okazji Kreml ogłosił zawieszenie broni w wojnie z Ukrainą. Okres ten potrwa kilkadziesiąt godzin. Będzie obejmował najbliższą sobotę i niedzielę.

Jak przekazały służby prasowe rosyjskiego prezydenta, walki ustaną w sobotę o godz. 16 czasu moskiewskiego (godz. 15 w Polsce - red.).

Wojna trwa ponad cztery lata, a czasowe rozejmy na czas świąt były zawierane również w poprzednich latach.

Wojna w Ukrainie. Zawieszenie broni na czas Wielkanocy

"Zakładamy, że strona ukraińska pójdzie za przykładem Federacji Rosyjskiej" - czytamy w komunikacie. Kijów na razie nie odniósł się do oświadczenia Kremla.

Portal Meduza przypomniał, że Wołodymyr Zełenski już wcześniej proponował ogłoszenie zawieszenia broni na Wielkanoc. Deklaracja padła 30 marca.

Warto zauważyć, że Rosjanie nakazali "wstrzymać działania wojenne na czas trwania rozejmu, ale pozostawać w gotowości do reakcji na prowokacje wroga".

Moskwa może grać przekazem, że walki nie ustają, bo Ukraina rzekomo ignoruje rozejm.

Rosja przekazała Ukrainie ciała poległych. "Śledczy przeprowadzą badania"

W czwartek strona ukraińska poinformowała, że otrzymała ciała tysiąca ludzi, którzy najprawdopodobniej walczyli na wojnie przeciwko Rosji.

"Śledczy (...) wspólnie z komórkami eksperckimi systemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przeprowadzą wszystkie niezbędne badania w celu identyfikacji ciał (...). Po ustaleniu tożsamości zmarłych ciała zostaną przekazane rodzinom w celu godnego pochówku" - przekazał w komunikacie Sztab Koordynacyjny ds. Jeńców Wojennych w Kijowie.

Poprzednio ciała tysiąca zmarłych wróciły do Ukrainy 26 lutego.

Źródło: Reuters, Meduza

