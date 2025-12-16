W skrócie Rosja intensyfikuje działania zbrojne w regionie Pokrowska, rzucając do walki dodatkowe oddziały rezerwowe.

Ukraińska armia próbuje utrzymać strategiczne szlaki logistyczne i zapewnić ochronę powietrzną dla swoich żołnierzy.

Walki przenoszą się w stronę Myrnohradu, a sytuacja na froncie pozostaje dynamiczna.

Do oblężenia rejonu Pokrowska (obwód doniecki) zmobilizowano dodatkowe oddziały rezerwy armii Federacji Rosyjskiej - poinformowali w mediach społecznościowych przedstawiciele ukraińskiego 7. Korpusu Powietrznodesantowego. "W ciągu ostatniego tygodnia wróg stracił 446 żołnierzy. To o 30 proc. więcej niż w poprzednim okresie" - przekazano.

Mimo strat w ludziach Rosja jednak nie odpuszcza zdobywania i celu niezachwianego kontrolowania Pokrowska. Według aktualnych informacji okupujące wojska mają kontrolować niemal całe miasto, choć Ukraina zapewnia, że wciąż broni jego części.

Rosja naciera na kolejne miejscowości. Wymiana ognia w pobliżu Myrnohradu

Rosyjskie oddziały przesuwają się na zachód od tego punktu - do Myrnohradu. Wcześniej eksperci wojskowi Ukrainy w rozmowie z agencjami informacyjnymi ostrzegali, że zdobycie tej miejscowości zagrozi odcięciem dostaw dla oddziałów ukraińskich.

Żołnierze Ukrainy twierdzą, że zapewniają osłonę z powietrza dla jednostek przemieszczających się szlakiem do aglomeracji Pokrowska. Ukraińskie siły starają się uderzać tam, gdzie wróg prawdopodobnie zamierza nacierać. W tym celu wykorzystywane są głównie drony i artyleria.

Jak podała Ukraińska Prawda, rosyjscy żołnierze próbują przełamać pozycję ukraińskich oddziałów w kierunku na północny zachód od Pokrowska, ale też wywierają coraz większą presję na południowo-wschodnie dzielnice Myrnohradu.

"Dzięki skoordynowanym działaniom ukraińskie jednostki niszczą prawie 100 proc. wrogich celów powietrznych, które próbują podejść do tych punktów" - przekazał korpus Ukrainy.

Ukraina broni rejonu Pokrowska. Pokazano nagranie z obwodu donieckiego

Ukraińskie wojsko opublikowało nagranie, na którym widać flagę z narodowymi barwami. Podkreślono, że to dowód na obecność 35. Oddzielnej Brygady Piechoty Morskiej, która zapewnia bezpieczeństwo pobliskiej miejscowości Riwne.

Wcześniej ukraińskie media podawały, że większość Pokrowska była kontrolowana przez wroga. Rosjanie również wtargnęli do Mirnohradu z kilku stron, a korytarz logistyczny, którym można się do niego dostać, jest częściowo kontrolowany przez rosyjskie drony.

Tydzień wcześniej na antenie Radia NV założyciel organizacji Reactivepost Pawlo Narożny ocenił, że Ukraina będzie bronić rejonu pokrowskiego do ostatniego stojącego tam domu. - Dopóki trzymamy Pokrowsk czy Myrnohad, tych 150-170 tysięcy żołnierzy Rosji nie może być wykorzystanych w innym miejscu frontu - argumentował.

Źródło: Ukraińska Prawda

