Wielka łuna ognia nad rosyjskim miastem. Ukraińcy ponowili atak
Ukraińskie drony zaatakowały terminal morski oraz rafinerię ropy naftowej w rosyjskim Tuapse. Z wielkim pożarem walczy ponad 100 strażaków - wynika w relacji regionalnych służb. Mieszkańcy Tuapse relacjonowali, że w mieście słyszalne były eksplozje. Po ataku na niebie pojawiła się łuna ognia.
W skrócie
- Ukraińskie drony zaatakowały terminal morski oraz rafinerię ropy naftowej w rosyjskim mieście Tuapse.
- Pożar w rafinerii wybuchł w wyniku spadających szczątków drona, w akcji gaśniczej uczestniczy 122 strażaków i funkcjonariusze Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji.
- Rosyjska obrona powietrzna podała, że w nocy nad Krajem Krasnodarskim strącono 186 dronów; Ukraina wcześniej atakowała Tuapse i zapowiedziano dalsze działania.
"W wyniku spadających szczątków drona w rafinerii ropy naftowej w Tuapse wybuchł pożar" - podała w lakonicznym komunikacie Kwatera Główna Operacyjna Kraju Krasnodarskiego. Nikt nie został ranny.
O skali zdarzenia świadczy rozmach akcji gaśniczej. W sumie bierze w niej udział 122 strażaków. W operację zaangażowali się również funkcjonariusze Głównego Zarządu Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji w regionie.
Według wstępnych relacji zapalić miały się dwa zbiorniki w rafinerii ropy. Opublikowane w sieci zdjęcia pokazuję rozmiar pożaru. Na niebie pojawiła się łuna ognia.
Eksplozje w Rosji. Ukraiński nalot na miasto Tuapse
Kanały w mediach społecznościowych informowały o słyszanych w Tuapse eksplozjach. Mieszkańcy alarmowali służby, że bezzałogowce nadlatują na niskiej wysokości z okolic morza.
Całą noc działała rosyjska obrona powietrzna. Resort obrony podał, że nad Krajem Krasnodarskim udało się strącić 186 dronów nieprzyjaciela.
Ukraiński nalot poprzedziła seria alertów dla mieszkańców o spodziewanym zagrożeniu. W związku z atakiem ograniczono działalność trzech lotnisk: w Krasnodarze, Soczi oraz Gelendżyku.
Ukraina ponowiła atak. "Ciąg dalszy nastąpi"
Miasto Tuapse było już celem ataków Kijowa. W połowie miesiąca nad portem unosił się czarny słup dymu po przeprowadzonym nalocie. 20 kwietnia zaatakowano ponowie -zniszczone zostały 24 zbiorniki w rejonie rafinerii.
"Siły Obronne Ukrainy będą nadal podejmować środki w celu całkowitego powstrzymania zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej, Ciąg dalszy nastąpi" - przekazał przed kilkoma dniami Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
Źródło: Ukrainska Prawda