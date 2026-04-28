W skrócie Ukraińskie drony zaatakowały terminal morski oraz rafinerię ropy naftowej w rosyjskim mieście Tuapse.

Pożar w rafinerii wybuchł w wyniku spadających szczątków drona, w akcji gaśniczej uczestniczy 122 strażaków i funkcjonariusze Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji.

Rosyjska obrona powietrzna podała, że w nocy nad Krajem Krasnodarskim strącono 186 dronów; Ukraina wcześniej atakowała Tuapse i zapowiedziano dalsze działania.

"W wyniku spadających szczątków drona w rafinerii ropy naftowej w Tuapse wybuchł pożar" - podała w lakonicznym komunikacie Kwatera Główna Operacyjna Kraju Krasnodarskiego. Nikt nie został ranny.

O skali zdarzenia świadczy rozmach akcji gaśniczej. W sumie bierze w niej udział 122 strażaków. W operację zaangażowali się również funkcjonariusze Głównego Zarządu Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji w regionie.

Według wstępnych relacji zapalić miały się dwa zbiorniki w rafinerii ropy. Opublikowane w sieci zdjęcia pokazuję rozmiar pożaru. Na niebie pojawiła się łuna ognia.

Eksplozje w Rosji. Ukraiński nalot na miasto Tuapse

Kanały w mediach społecznościowych informowały o słyszanych w Tuapse eksplozjach. Mieszkańcy alarmowali służby, że bezzałogowce nadlatują na niskiej wysokości z okolic morza.

Całą noc działała rosyjska obrona powietrzna. Resort obrony podał, że nad Krajem Krasnodarskim udało się strącić 186 dronów nieprzyjaciela.

Ukraiński nalot poprzedziła seria alertów dla mieszkańców o spodziewanym zagrożeniu. W związku z atakiem ograniczono działalność trzech lotnisk: w Krasnodarze, Soczi oraz Gelendżyku.

Ukraina ponowiła atak. "Ciąg dalszy nastąpi"

Miasto Tuapse było już celem ataków Kijowa. W połowie miesiąca nad portem unosił się czarny słup dymu po przeprowadzonym nalocie. 20 kwietnia zaatakowano ponowie -zniszczone zostały 24 zbiorniki w rejonie rafinerii.

"Siły Obronne Ukrainy będą nadal podejmować środki w celu całkowitego powstrzymania zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej, Ciąg dalszy nastąpi" - przekazał przed kilkoma dniami Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Źródło: Ukrainska Prawda

