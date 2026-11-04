Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Wielka ewakuacja po ataku Ukraińców. Płonie centrum logistyczne giganta

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Rosyjski magazyn należący do giganta e-commerce Ozon stanął w ogniu po ataku ukraińskich dronów. Do zdarzenia doszło w mieście Adygejsk na południowym zachodzie Rosji. W firmie doszło do pilnej ewakuacji. Nad Rosję minionej nocy nadleciały setki ukraińskich bezzałogowców.

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Pożar centrum logistycznego firmy Ozon w Adygejsku po ataku ukraińskich dronów
Google Earth / Exilenova+Google Earth / Exilenova+ / XTwitter

W skrócie

  • Ukraińskie drony zaatakowały centrum logistyczne firmy Ozon w rosyjskim Adygejsku, wywołując pożar i wymuszając ewakuację pracowników.
  • Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zestrzeleniu 709 ukraińskich bezzałogowców nad 15 obwodami kraju oraz morzami Czarnym i Azowskim.
  • Kijów uzasadnia ataki na magazyny Ozon i Wildberries wykorzystywaniem tych obiektów przez Rosję do zaopatrywania armii w sprzęt wojskowy i części do dronów.
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"Centrum logistyczne Ozon w rosyjskim Adygejsku zostało zaatakowane przez drony. (...) W wyniku ataku dronów wybuchł pożar. Firma poinformowała, że ewakuowano wszystkich pracowników" - napisał portal Ukrańska Prawda z powołaniem na źródła rosyjskie.

Ministerstwo Obrony w Moskwie podało, że w nocy z wtorku na środę obrona powietrzna Rosji "przechwyciła i zniszczyła 709 ukraińskich bezzałogowców".

"Operowały one w 15 obwodach oraz nad morzami Czarnym i Azowskim" - oświadczył restort w komunikatorze Telegram.

Ataki w Rosji. Ukraina wskazuje na wojskowe wykorzystanie magazynów Ozon i Wildberries

Ukraińska Prawda przypomniała, że pod koniec października informowano, że straty rosyjskiej platformy handlowej Ozon w wyniku ataków dronów na magazyny wyniosły w trzecim kwartale 30,1 mld rubli, czyli około 1,4 mld złotych.

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Ponadto, w związku ze zmasowanymi atakami na duże obiekty magazynowe w Rosji, które spowodowały wielomiliardowe straty największych platform handlowych, tamtejsi ubezpieczyciele gwałtownie podnieśli ceny polis ubezpieczeniowych.

Ukraina zaczęła atakować centra logistyczne rosyjskich firm Ozon i Wildberries w lipcu. Kijów tłumaczy, że magazyny tych przedsiębiorstw są wykorzystywane do zaopatrywania rosyjskiej armii w części do budowy dronów oraz inny sprzęt wojskowy.

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