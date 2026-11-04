W skrócie Ukraińskie drony zaatakowały centrum logistyczne firmy Ozon w rosyjskim Adygejsku, wywołując pożar i wymuszając ewakuację pracowników.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zestrzeleniu 709 ukraińskich bezzałogowców nad 15 obwodami kraju oraz morzami Czarnym i Azowskim.

Kijów uzasadnia ataki na magazyny Ozon i Wildberries wykorzystywaniem tych obiektów przez Rosję do zaopatrywania armii w sprzęt wojskowy i części do dronów.

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"Centrum logistyczne Ozon w rosyjskim Adygejsku zostało zaatakowane przez drony. (...) W wyniku ataku dronów wybuchł pożar. Firma poinformowała, że ewakuowano wszystkich pracowników" - napisał portal Ukrańska Prawda z powołaniem na źródła rosyjskie.

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Ministerstwo Obrony w Moskwie podało, że w nocy z wtorku na środę obrona powietrzna Rosji "przechwyciła i zniszczyła 709 ukraińskich bezzałogowców".

"Operowały one w 15 obwodach oraz nad morzami Czarnym i Azowskim" - oświadczył restort w komunikatorze Telegram.

Ataki w Rosji. Ukraina wskazuje na wojskowe wykorzystanie magazynów Ozon i Wildberries

Ukraińska Prawda przypomniała, że pod koniec października informowano, że straty rosyjskiej platformy handlowej Ozon w wyniku ataków dronów na magazyny wyniosły w trzecim kwartale 30,1 mld rubli, czyli około 1,4 mld złotych.

Ponadto, w związku ze zmasowanymi atakami na duże obiekty magazynowe w Rosji, które spowodowały wielomiliardowe straty największych platform handlowych, tamtejsi ubezpieczyciele gwałtownie podnieśli ceny polis ubezpieczeniowych.

Ukraina zaczęła atakować centra logistyczne rosyjskich firm Ozon i Wildberries w lipcu. Kijów tłumaczy, że magazyny tych przedsiębiorstw są wykorzystywane do zaopatrywania rosyjskiej armii w części do budowy dronów oraz inny sprzęt wojskowy.

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