Wielka awaria w Rosji, szykują ewakuację. "Straty będą katastrofalne"
W Biełgorodzie blisko 500 budynków mieszkalnych, uczelnie, szkoły, przedszkola, a także przychodnie pozbawione są ogrzewania. W związku z sytuacją miejscowe władze rozważają ewakuację dzieci, możliwe że domy będą musiały opuścić także osoby starsze. Jeśli naprawy się nie powiodą, "straty i szkody będą katastrofalne" - ostrzegają lokalne władze.
W skrócie
- W Biełgorodzie setki budynków mieszkalnych nie ma ogrzewania z powodu uszkodzeń obiektów energetycznych.
- Gubernator obwodu biełgorodzkiego deklarował, że prace naprawcze "trwają nieprzerwanie".
- Lokalne władze rozważają ewakuację dzieci oraz osób starszych, jeśli naprawy instalacji nie zakończą się sukcesem.
W Biełgorodzie w Rosji z powodu uszkodzeń obiektów energetycznych setki budynków mieszkalnych nie ma ogrzewania. Miejscowe władze ogłosiły, że w ramach napraw rozpoczynają masowe osuszanie instalacji grzewczych.
Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow deklarował, że "prace trwają nieprzerwanie, ale wciąż potrzebny jest długi okres naprawy".
Rosja w trudnej sytuacji. Region bez ogrzewania, możliwa wielka ewakuacja
- W związku z faktem, że wczoraj, podobnie jak w poprzednich miesiącach, doszło do poważnych zniszczeń naszych obiektów energetycznych, a także ze względu na zbliżający się gwałtowny spadek temperatury, podejmujemy decyzję: w 455 budynkach mieszkalnych rozpoczynamy opróżnianie systemu ogrzewania, a także w 25 przedszkolach, 17 szkołach, dziewięciu przychodniach, czterech uczelniach wyższych oraz innych obiektach socjalnych i przedsiębiorstwach, które znajdują się przy wyznaczonych ulicach miasta Biełgorod - ogłosił urzędnik.
Gładkow obiecywał, że po opróżnieniu instalacji z wody i "w miarę postępu prac remontowych" do budynków w mieście wróci ciepło. - Jeśli tego nie zrobimy, straty i szkody będą katastrofalne dla każdego mieszkańca - zauważył.
Rosyjski urzędnik oznajmił, że punkty grzewcze, zlokalizowane w mieście, będą działały całodobowo, podobnie jak przedszkola, które mają ogrzewanie, prąd i wodę.
Jednocześnie Gładkow przekazał, że ze względu na sytuację dzieci w wieku szkolnym mogą zostać ewakuowane do innych regionów Rosji. Władze są również gotowe na przeniesienie do innych obwodów rodzin wielodzietnych lub z dziećmi z niepełnosprawnościami, a także osób starszych mieszkających samotnie.
Ukraina w kryzysie. Nie ma prądu i ogrzewania
Portal Ukraińska Prawda zauważa, że Rosja atakuje ukraiński sektor energetyczny od początku wojny, czyli od 2022 roku. Obecnie w samym tylko Kijowie energia elektryczna dostarczana jest przez 1,5-2 godziny dziennie, a ponad tysiąc domów nie będzie miało ogrzewania do końca sezonu.
W niedzielę Wołodymyr Zełenski oświadczył, że sektor energetyczny Rosji jest dla Ukrainy uzasadnionym celem ataków, ale obecnie kraj nie ma możliwości odpowiedzieć na rosyjskie ataki z taką samą mocą.
Jednocześnie prezydent Ukrainy zaznaczył, że jego kraj nie musi wybierać, czy uderzać w cele wojskowe, czy energetykę, ponieważ "to jedno i to samo". - Putin sprzedaje ropę, bierze pieniądze i inwestuje je w broń, którą zabija Ukraińców - wyjaśnił Zełenski.
- Rosjanie nie mogą żyć w świetle, w euforii, w spokoju, kiedy my marzniemy i - szczerze mówiąc - tylko tracimy - dodał.
Źródło: Ukraińska Prawda