Wielka awaria w Rosji, szykują ewakuację. "Straty będą katastrofalne"

W skrócie W Biełgorodzie setki budynków mieszkalnych nie ma ogrzewania z powodu uszkodzeń obiektów energetycznych.

Gubernator obwodu biełgorodzkiego deklarował, że prace naprawcze "trwają nieprzerwanie".

Lokalne władze rozważają ewakuację dzieci oraz osób starszych, jeśli naprawy instalacji nie zakończą się sukcesem.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W Biełgorodzie w Rosji z powodu uszkodzeń obiektów energetycznych setki budynków mieszkalnych nie ma ogrzewania. Miejscowe władze ogłosiły, że w ramach napraw rozpoczynają masowe osuszanie instalacji grzewczych.

Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow deklarował, że "prace trwają nieprzerwanie, ale wciąż potrzebny jest długi okres naprawy".

Rosja w trudnej sytuacji. Region bez ogrzewania, możliwa wielka ewakuacja

- W związku z faktem, że wczoraj, podobnie jak w poprzednich miesiącach, doszło do poważnych zniszczeń naszych obiektów energetycznych, a także ze względu na zbliżający się gwałtowny spadek temperatury, podejmujemy decyzję: w 455 budynkach mieszkalnych rozpoczynamy opróżnianie systemu ogrzewania, a także w 25 przedszkolach, 17 szkołach, dziewięciu przychodniach, czterech uczelniach wyższych oraz innych obiektach socjalnych i przedsiębiorstwach, które znajdują się przy wyznaczonych ulicach miasta Biełgorod - ogłosił urzędnik.

Gładkow obiecywał, że po opróżnieniu instalacji z wody i "w miarę postępu prac remontowych" do budynków w mieście wróci ciepło. - Jeśli tego nie zrobimy, straty i szkody będą katastrofalne dla każdego mieszkańca - zauważył.

Rosyjski urzędnik oznajmił, że punkty grzewcze, zlokalizowane w mieście, będą działały całodobowo, podobnie jak przedszkola, które mają ogrzewanie, prąd i wodę.

Jednocześnie Gładkow przekazał, że ze względu na sytuację dzieci w wieku szkolnym mogą zostać ewakuowane do innych regionów Rosji. Władze są również gotowe na przeniesienie do innych obwodów rodzin wielodzietnych lub z dziećmi z niepełnosprawnościami, a także osób starszych mieszkających samotnie.

Ukraina w kryzysie. Nie ma prądu i ogrzewania

Portal Ukraińska Prawda zauważa, że Rosja atakuje ukraiński sektor energetyczny od początku wojny, czyli od 2022 roku. Obecnie w samym tylko Kijowie energia elektryczna dostarczana jest przez 1,5-2 godziny dziennie, a ponad tysiąc domów nie będzie miało ogrzewania do końca sezonu.

W niedzielę Wołodymyr Zełenski oświadczył, że sektor energetyczny Rosji jest dla Ukrainy uzasadnionym celem ataków, ale obecnie kraj nie ma możliwości odpowiedzieć na rosyjskie ataki z taką samą mocą.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Jednocześnie prezydent Ukrainy zaznaczył, że jego kraj nie musi wybierać, czy uderzać w cele wojskowe, czy energetykę, ponieważ "to jedno i to samo". - Putin sprzedaje ropę, bierze pieniądze i inwestuje je w broń, którą zabija Ukraińców - wyjaśnił Zełenski.

- Rosjanie nie mogą żyć w świetle, w euforii, w spokoju, kiedy my marzniemy i - szczerze mówiąc - tylko tracimy - dodał.

Źródło: Ukraińska Prawda

"Wydarzenia": Pożar w bloku socjalnym. Strażacy podejrzewają podpalenie Polsat News