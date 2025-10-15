O aktualnych stratach informuje portal "Europejska Prawda", powołując się na anonimowego przedstawiciela NATO. Według źródła, we wrześniu tempo strat po stronie Federacji Rosyjskiej wzrosło w porównaniu z poprzednim miesiącem.

- Rosja nadal ma niezwykle wysoki poziom ofiar. W 2025 roku odnotowywaliśmy średnio 1200 ofiar dziennie, a teraz przekroczyliśmy już granicę 1,1 miliona ofiar - stwierdził przedstawiciel Sojuszu.

Jak podkreślono, statystyki nadal pozostają niższe niż w okresie wzmożonych "mięsnych ataków", które następowały w 2024 roku.

Wojna w Ukrainie. Rosyjska ofensywa wygasa

Zdaniem źródła, pomimo stałej presji ze strony wojsk Federacji Rosyjskiej, istnieje małe prawdopodobieństwo złamania linii obronnych Ukraińców. Jednocześnie zauważono, że w najbliższych tygodniach Rosja będzie zmuszona to czasowego wstrzymania działań ofensywnych.

- Rosyjskie siły lądowe prawdopodobnie zajęły około 250 kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy we wrześniu, co stanowi znaczny spadek w porównaniu z około 465 kilometrami kwadratowymi zdobytymi przez Rosjan w sierpniu. To zmniejszenie obszaru jest najprawdopodobniej związane ze znacznym przegrupowaniem kilku rosyjskich dywizji wzdłuż linii frontu - mówił anonimowy przedstawiciel NATO.

