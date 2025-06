NATO ogłosiło, że to amerykańska firma Planet Labs, zajmująca się zdjęciami satelitarnymi, została wybrana do wdrożenia nowej inicjatywy. Projekt nosi nazwę "Smart Indication And Warning Broad Area Detection" (SINBAD). Jego celem jest częste monitorowanie dużych obszarów świata przez cały rok, przy użyciu AI do wykrywania zmian i automatycznego generowania ostrzeżeń.