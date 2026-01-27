W skrócie Wicepremier Włoch Matteo Salvini wezwał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do podpisania porozumienia pokojowego z Rosją.

MSZ Ukrainy odpowiedziało, podkreślając historyczny wkład Ukraińców w walkę o wolność Włoch i Europy podczas II wojny światowej oraz wskazując na znaczenie obecnej walki.

W Abu Zabi odbyły się trójstronne rozmowy USA, Ukrainy i Rosji, a kolejne spotkanie negocjatorów zapowiedziano na przyszły tydzień.

Wicepremier Włoch i minister infrastruktury Matteo Salvini opublikował we wtorek wpis, w którym domagał się, żeby prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dogadał się z Rosją.

"Słyszeliśmy, jak Zełenski, po wszystkich pieniądzach, wysiłkach i pomocy, jaką otrzymał, ma jeszcze czelność narzekać. Przyjacielu, przegrywasz wojnę, tracisz ludzi, wiarygodność i godność: podpisz porozumienie pokojowe jak najszybciej" - napisał na platformie X.

Zdaniem polityka włoskiej prawicy ukraiński przywódca "musi wybrać między porażką a klęską".

Włochy. Matteo Salvini wywiera presję. Jest odpowiedź MSZ Ukrainy

Na naciski Salviniego zareagowało MSZUkrainy. Rzecznik resortu Georgiy Tykhyi odpowiedział, że podMonte Cassino "od 3 do 5 tys. Ukraińców wzięło udział w jednej z najkrwawszych bitew II wojny światowej" i choć zwycięstwo wydawało się odległe, "nie wybierali między porażką a klęską".

"Walczyli ramię w ramię z innymi sojusznikami, ponieważ na szali była wolność Włoch i całej Europy. Bez względu na to, jak trudna jest dziś walka Ukrainy, jest ona równie ważna jak 80 lat temu" - napisał rzecznik ukraińskiego resortu dyplomacji.

Jednocześnie podziękował tym obywatelom Włoch, którzy "rozumieją", że na polach bitewnych Ukrainy decydują się losy Europy.

"Jeśli pan wicepremier obawia się porozumienia pokojowego, radzimy mu zwrócić się nie do prezydenta Ukrainy - kraju, który broni się przed agresją - lecz do Putina, który wywołał tę wojnę" - zakończył Tykhyi.

Trójstronne rozmowy na Bliskim Wschodzie. Chodzi o wojnę w Ukrainie

W piątek i sobotę w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich toczyły się trójstronne rozmowy USA - Ukraina - Rosja. Według zapowiedzi Kremla delegacje tych państw mają spotkać się po raz kolejny w przyszłym tygodniu.

Były to pierwsze rozmowy, podczas których przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa jednocześnie spotkali się z negocjatorami z Ukrainy i Rosji. Wcześniej Amerykanie rozmawiali naprzemiennie ze stronami konfliktu.

