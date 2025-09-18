W skrócie Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada podpisanie porozumień z Ukrainą, dotyczących operowania dronami i współpracy przemysłowej.

W Kijowie polska delegacja oddała hołd ofiarom NKWD w Bykowni, podkreślając znaczenie wspólnej pamięci historycznej.

Ostatnio pojawiły się napięcia na linii Kijów-Warszawa po krytycznych uwagach prezydenta Ukrainy na temat polskiej obrony powietrznej.

- Za chwilę spotkania z Denisem Szmyhalem oraz Rustemem Umierowem - cała seria dyskusji o tym, co możemy wspólnie zrobić, by się bronić, wspierać nawzajem i zdobywać nowe umiejętności. My - by implementować doświadczenia z wojny w Ukrainie. A Ukraina - by być przyciągana do świata Zachodu. Bo najgorsze, co mogłoby się wydarzyć, to wepchnięcie Ukrainy z powrotem w stronę Moskwy - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON zapowiedział podpisanie wzajemnych umów ze stroną ukraińską.

- Podpiszemy porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy ministerstwami, ale też zdobywania umiejętności w zakresie operowania dronami. Rozmowy będą dotyczyły rozwoju wspólnych inicjatyw przemysłu. Myślę, że na to Polacy bardzo czekają - po tym czasie, kiedy nasz wysiłek pomocy dla ludności był tak ogromny - przekazał podczas konferencji prasowej.

Kosiniak-Kamysz w Kijowie. Pojawił się w symbolicznym miejscu dla Polaków

Ta miała miejsce w podkijowskiej Bykowni. To jedna z czterech katyńskich nekropolii, która mimo trwającej w Ukrainie wojny, pozostaje otwarta dla rodzin pomordowanych. Władysław Kosiniak-Kamysz złożył tam razem z polską delegacją wieńce.

- Czasem w Polsce, w Europie, gdzieś się o tym zapomina - że tuż obok nas codziennie giną ludzie. Ktoś przelewa krew za to, byśmy byli bezpieczni. Teraz jesteśmy na cmentarzu w kijowskiej Bykowni, na wojskowym cmentarzu - cmentarzu Rzeczypospolitej - przed ścianą, która ma tysiące nazwisk, w lesie, w którym są pochowani nasi rodacy bestialsko zamordowani przez NKWD, szczególnie po 1937 roku, ale również w innych okresach - przypomniał podczas spotkania z mediami szef MON.

Do rozmów na Wschodzie doszło po krótkim zgrzycie na linii Kijów-Warszawa. Podczas ostatniego wywiadu dla Sky News prezydent Ukrainy podważył skuteczność polskiej obrony powietrznej, sugerując, że nasz kraj nie byłaby w stanie obronić swoich obywateli przed zmasowanym atakiem. Na tę wypowiedź błyskawicznie i stanowczo odpowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, określając ją jako "niepotrzebną i nieprawdziwą".

- Zgodzić się mogę z tym, że nie jesteśmy w stanie wojny, inne są przepisy prawa, inne jest oddziaływanie - zaznaczył lider PSL.

