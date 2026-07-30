W skrócie W nocy ukraińskie drony zaatakowały rosyjskie magazyny Wildberries, port w Tamanie i fabrykę na Kubaniu, powodując rozległe zniszczenia i osoby poszkodowane.

Rosja przeprowadziła zmasowany atak na miasta na Ukrainie, w tym Kijów, Lwów i Krzywy Róg, czego skutkiem były ofiary śmiertelne i ranni.

Na terenie Polski doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej prawdopodobnie przez rosyjską rakietę manewrującą, która eksplodowała w miejscowości Tarnawa-Kolonia.

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W nocy Ukraińcy przeprowadzili serię ataków na cele w Rosji. Drony uderzyły w centrum logistyczne firmy Wildberries w mieście Penza. Na miejscu wybuchł pożar, konieczna była ewakuacja pracowników zakładu. Do pożaru po ataku doszło również w magazynie tej samej firmy w mieście Sarapuł w Udmurcji.

Ukraina uderzyła też w port w miejscowości Taman w kraju krasnodarskim, co potwierdziły rosyjskie władze. Port ten znajduje się nad Zatoką Tamańską w cieśninie Kerczeńskiej, łączącej Morze Azowskie z Morzem Czarnym.

Pożar wybuchł również na terenie jednej z fabryk w Tiemruku na Kubaniu. Powodem były spadające szczątki drona - przekazały rosyjskie władze. W wyniku ataku ranne zostały trzy osoby.

Do ataków ukraińskich dronów doszło również w innych częściach Rosji. W obwodzie woroneskim zestrzelono 40 bezzałogowców, natomiast w obwodzie kurskim ponad 130. W sumie w całym kraju zneutralizowano ok. 258 ukraińskich dronów - podał rosyjski resort obrony.

Tragiczna noc na Ukrainie. Są zabici i wielu rannych

Nocą doszło do potężnych ataków Rosji na Ukrainę. Rosjanie uderzyli m.in. w Kijowie, Lwowie i Krzywym Rogu. Odnotowano co najmniej kilka ofiar śmiertelnych i kilkudziesięciu rannych.

Do ataków wykorzystano nie tylko drony, ale również pociski balistyczne Iskander. Jeden z nich trafił w dom na przedmieściach Krzywego Rogu, doprowadzając do śmierci sześciu osób, w tym dwójki dzieci.

W trakcie rosyjskich działań przeciwko Ukrainie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nieznany obiekt eksplodował w miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie, powodując 10-metrowy lej. Według informacji przekazanych przez ukraińskie MSZ na terenie Polski rozbiła się rosyjska rakieta manewrująca Ch-101.





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