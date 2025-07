"József Sebestyén został pobity na śmierć podczas przymusowego poboru do wojska na Zakarpaciu. Węgierski rząd wezwał dziś Brukselę do natychmiastowego dodania ukraińskich przywódców odpowiedzialnych za śmierć węgierskiego obywatela do listy sankcji Unii Europejskiej w zakresie praw człowieka" - napisał premier Viktor Orban.