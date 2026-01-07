W skrócie Węgry dystansują się od ustaleń koalicji chętnych i sprzeciwiają się rozmieszczeniu wojsk w Ukrainie.

Minister spraw zagranicznych Węgier ostrzega przed eskalacją konfliktu z Rosją i apeluje o działania dyplomatyczne.

Memorandum podpisane w Paryżu reguluje potencjalną obecność sił wielonarodowych w Ukrainie po rozejmie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Wczoraj w Paryżu koalicja chętnych przedstawiła kolejną propozycję, która przybliża Europę do bezpośredniej konfrontacji z Rosją (pisownia oryginalna - red.)" - napisał w oświadczeniu opublikowanym na platformie X Peter Szijjarto.

Jak zasugerował, wejście w życie zawartych podczas szczytu ustaleń stanowić będzie przełomowy krok w eskalacji konfliktu pomiędzy Moskwą i krajami europejskimi.

Budapeszt komentuje ustalenia koalicji chętnych. "Węgry nie będą się w to mieszać"

"Dążąc do ustanowienia swojej obecności wojskowej w Ukrainie, kraje Europy Zachodniej narażają się na ryzyko bezpośredniej wojny z Rosją" - przestrzegał w swoim wpisie węgierski minister.

Szijjarto podkreślił, że "Węgry nie będą się w to mieszać", a Budapeszt jest zwolennikiem kontynuacji dążenia do pokoju i działań dyplomatycznych pod patronatem Stanów Zjednoczonych.

"Popieramy rozmowy pokojowe, w tym negocjacje na najwyższym szczeblu między USA a Rosją, i stanowczo odrzucamy ten ostatni krok w kierunku wojny" - czytamy we wpisie szefa węgierskiego resortu spraw zagranicznych.

Siły wielonarodowe w Ukrainie. Plany na działania po rozejmie

Po zakończeniu wtorkowego szczytu w Paryżu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podpisali memorandum dotyczące rozmieszczenia sił wielonarodowych po ewentualnym rozejmie w wojnie z Rosją.

Brytyjski przywódca podkreślił, że toruje ono "drogę dla ram prawnych, w których siły Wielkiej Brytanii, Francji i partnerów mogłyby działać na terytorium Ukrainy". Wspomniał też o brytyjskich i francuskich "hubach wojskowych" w Ukrainie po ogłoszonym zawieszeniu broni.

Wołodymyr Zełenski, mówiąc o uzgodnionych dokumentach, stwierdził, że są one sygnałem, na ile poważnie "koalicja chętnych" jest w stanie współpracować na rzecz bezpieczeństwa. Relacjonował także, że na spotkaniu ustalono m.in. jak po zawieszeniu broni będą działać siły europejskie skierowane do jego kraju i z wojsk których państw będą się składać.

Ukraina walczy z Rosją. Jasne stanowisko Węgier

Węgierski rząd konsekwentnie przekonuje, że Kijów nie jest w stanie wygrać wojny w Ukrainie. Premier Viktor Orban wielokrotnie zarzucał Unii Europejskiej dążenie do eskalacji, blokował unijne pakiety pomocowe dla Ukrainy i nawoływał do zniesienia sankcji wobec Rosji.

Węgry są również jednym z nielicznych krajów europejskich, którego przedstawiciele nie zrezygnowali ze spotkań z rosyjskimi politykami, w tym samym Władimirem Putinem. Po raz ostatni Orban odwiedził go pod koniec listopada 2025 roku.

"Polityczny WF": Konstruktywne wotum nieufności. PiS szykuje zwrot akcji INTERIA.PL