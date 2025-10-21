Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Węgierski minister odpowiada Zełenskiemu. "Wielu zrobi wszystko"

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

"Wielu zrobi wszystko, by zablokować Szczyt Pokojowy w Budapeszcie" - napisał na platformie X szef MSZ Węgier, Peter Szijjarto. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, który skrytykował wybór Budapesztu na miejsce rozmów przywódców USA i Rosji. We wtorek Szijjarto ma udać się do Waszyngtonu. Program wizyty pozostaje nieznany.

Peter Szijjarto
Peter SzijjartoAA/ABACA / Abaca PressAgencja FORUM

W skrócie

  • Peter Szijjarto zapowiedział, że we wtorek uda się do Waszyngtonu, nie zdradził jednak planu wizyty.
  • Prezydent Ukrainy ocenił Budapeszt jako niewłaściwe miejsce do rozmów USA-Rosja, krytykując prorosyjską postawę premiera Węgier.
  • Szefowie dyplomacji USA i Rosji rozmawiali o możliwym szczycie, a Rubio podkreślił wagę współpracy dla zakończenia wojny.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Zełenski uznał, że Budapeszt nie jest najlepszym miejscem do rozmów o zakończeniu wojny w Ukrainie ze względu na przychylne Rosji stanowisko premiera Węgier Viktora Orbana. Dodał, że i tak przyjedzie, jeśli zostanie zaproszony.

- Nie wierzę, że premier, który blokuje Ukrainę na każdym kroku, może zrobić cokolwiek dobrego dla Ukraińców, a nawet wnieść zrównoważony wkład" w rozmowy - powiedział Zełenski, cytowany przez Bloomberga.

Wcześniej w poniedziałek szef węgierskiej dyplomacji zapowiedział na Facebooku, że we wtorek uda się do WaszyngtonuSzijjarto nie wyjaśnił, z kim będzie rozmawiać w USA, ani jaki jest program jego wizyty.

Zobacz również:

Senat nie będzie rozważał sankcji na Rosję do czasu szczytu w Budapeszcie
Świat

USA wstrzymują się z sankcjami dla Rosji. Efekt rozmowy Trumpa i Putina

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

    Szczyt przywódców USA i Rosji w Budapeszcie. "Okazja do współpracy"

    W poniedziałek rozmowę telefoniczną przed planowanym szczytem przywódców USA i Rosji przeprowadzili szefowie dyplomacji obu państw, Marco Rubio i Siergiej Ławrow.

    Rosyjskie MSZ określiło ją jako konstruktywną. Amerykański Departament Stanu zaznaczył, że Rubio "podkreślił znaczenie nadchodzących spotkań jako okazji do współpracy Moskwy i Waszyngtonu w celu wypracowania trwałego rozwiązania wojny rosyjsko-ukraińskiej, zgodnie z wizją prezydenta Donalda Trumpa".

    Rubio i Ławrow mają spotkać się twarzą w twarz jeszcze w tym tygodniu, prawdopodobnie w czwartek. Daty spotkania w Budapeszcie jeszcze nie ustalono, chociaż Trump poinformował, że dojdzie do niego w ciągu dwóch tygodni.

    Zobacz również:

    Spotkanie Trumpa z Zełenskim w Białym Domu miało burzliwy przebieg, donoszą media
    Wojna w Ukrainie

    "Nieustannie się skarżył". W Białym Domu Trump mówił nie tylko o Ukrainie

    Monika Bortnowska
    Monika Bortnowska
    "Wydarzenia": "Rozpoczynamy marsz w kierunku roku 2027". Platforma Obywatelska zmieni nazwęPolsat News

    Najnowsze