W skrócie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował Kyryło Budanowowi objęcie stanowiska szefa Kancelarii Prezydenta.

Zmiana na stanowisku wiąże się z potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa oraz rozwoju Sił Obronnych Ukrainy podczas wojny.

Budanow, dotychczasowy szef wywiadu wojskowego, uchodzi za kluczową postać służb specjalnych i ma doświadczenie w działaniach wojennych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w piątek, że zaproponował dotychczasowemu szefowi wywiadu wojskowego Kyryło Budanowowi objęcie stanowiska szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy.

"Spotkałem się z Kyryło Budanowem i zaproponowałem mu stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy - napisał Zełenski na platformie X. Jak podkreślił, decyzja ta wynika z aktualnych potrzeb państwa w warunkach trwającej wojny.

Według agencji Reutera Budanow przyjął propozycję Zełenskiego.

Zmiany w Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Zełenski przedstawił priorytety

"Ukraina potrzebuje obecnie większego skupienia na kwestiach bezpieczeństwa, rozwoju Sił Obronnych i Bezpieczeństwa Ukrainy, a także na dyplomatycznym torze negocjacji" - tłumaczył Zełenski.

Prezydent Ukrainy dodał, że Kancelaria Prezydenta ma być podporządkowana realizacji tych priorytetów.

W ocenie Zełenskiego Budanow ma odpowiednie kompetencje, by sprostać temu wyzwaniu. "Kyryło posiada specjalistyczne doświadczenie w tych obszarach i wystarczającą siłę, aby osiągnąć rezultaty" - napisał Zełenski.

Kijów. Zadania nowego szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy

Jak poinformował prezydent Ukrainy, nowy szef Kancelarii otrzymał już konkretne zadania.

"Poleciłem również nowemu Szefowi Kancelarii Prezydenta, we współpracy z Sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy oraz innymi odpowiednimi liderami i instytucjami, zaktualizować i przedłożyć do zatwierdzenia strategiczne podstawy obronności i rozwoju naszego państwa, a także dalsze kroki" - poinformował Zełenski.

O decyzji prezydenta Ukrainy napisała również agencja Reutera, wskazując, że "zmiana na czele Kancelarii Prezydenta ma wzmocnić koordynację działań Ukrainy w obszarze bezpieczeństwa, obrony oraz dyplomacji w kluczowym momencie wojny".

Nowy szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Kim jest Kyryło Budanow?

Kyryło Ołeksijowycz Budanow to jedna z kluczowych postaci ukraińskich służb specjalnych i jeden z najbardziej rozpoznawalnych generałów czasu wojny.

Urodzony 4 stycznia 1986 roku w Kijowie oficer wywiadu od sierpnia 2020 r. stoi na czele Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR). Na to stanowisko mianował go prezydent Wołodymyr Zełenski. Budanow od początku zapowiadał, że jego priorytetami będą odzyskanie Krymu, wyparcie sił rosyjskich z Donbasu oraz walka z rosyjską dezinformacją. Równolegle odpowiadał także za działania związane z jeńcami wojennymi.

W listopadzie 2021 r. w rozmowie z amerykańskim "Military Times" Budanow ostrzegał, że Rosja przygotowuje się do inwazji na Ukrainę, przewidując jej rozpoczęcie na styczeń lub luty 2022 roku. Scenariusz ataku i kierunki działań, które wówczas nakreślił, w dużej mierze potwierdziły się kilka miesięcy później.

Już po wybuchu wojny generał ujawnił, że Ukraina wiedziała o planach Kremla z dużym wyprzedzeniem. W marcu 2022 r. w wywiadzie dla "Coffee or Die" podkreślał, że kluczowe informacje pochodziły z cyberwywiadu oraz źródeł osobowych - także tych ulokowanych w rosyjskim wojsku, na Kremlu i w administracji Władimira Putina.

Źródło: Reuters

