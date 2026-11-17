Europę w przyszłych negocjacjach z Rosją będą reprezentować Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Polska, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i NATO - poinformował w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

- Potrzebujemy godnego zakończenia wojny i zagwarantowania Ukrainie bezpieczeństwa - podkreślił.

Dotychczas nie ujawniono, kto ma reprezentować poszczególne kraje. Nowe informacje w sprawie planowanych rozmów przekazała ambasador Unii Europejskiej w Ukrainie Katarina Mathernova.

- Kraje europejskie formatu "Koalicji Chętnych" (E5) będą reprezentowane przez doradców ds. bezpieczeństwa narodowego. Instytucje Unii Europejskiej reprezentować będą Björn Seibert i Anna-Maria Bura - powiedziała korespondentowi agencji UNIAN.

Björn Seibert to szef gabinetu szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Anna-Maria Bura to z kolei główna doradczyni ds. polityki zagranicznej szefa Rady Europejskiej Antonio Costy.

Rozmowy o końcu wojny. Spotkanie "Koalicji Chętnych" w Berlinie

Ambasador zaznaczyła, że Seibert i Bura byli obecni już w Abu Zabi, gdzie w dniach 10-11 listopada odbyło się spotkanie przedstawicieli Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Negocjacje te nie przyniosły jednak przełomu w sprawie zakończenia wojny.

Jak zauważyła Mathernova, dyskusja na temat europejskiej architektury bezpieczeństwa powinna odbywać się przy stole negocjacyjnym, w którym uczestniczą zarówno Europejczycy, jak i Ukraińcy.

Ambasador dodała, że 19 listopada w Berlinie, na spotkaniu "Koalicji Chętnych", zostanie omówiona kwestia wsparcia dla Ukrainy, w tym gwarancji bezpieczeństwa. Rozmowy mają dotyczyć sposobów zakończenia wojny w kontekście europejskiej architektury bezpieczeństwa.

Według serwisu Axios na spotkaniu w Berlinie wezmą udział także Steve Witkoff i Jared Kushner, specjalni wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa.

Wojna w Ukrainie, negocjacje pokojowe. Rozmowy Kushnera i Witkoffa

Według fińskiego prezydenta Alexandra Stubba europejscy przywódcy powinni komunikować się bezpośrednio z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Miałoby to na celu powstrzymanie "nieodpowiedzialnej" praktyki przerzucania odpowiedzialności za negocjacje z Rosją na Stany Zjednoczone.

Zięć prezydenta USA Jared Kushner poinformował, że rozmawiał w poniedziałek z doradcą Putina Jurijem Uszakowem oraz przedstawicielami Ukrainy i państw europejskiej piątki, w tym Polski, na temat dalszych kroków w wielostronnych negocjacjach. W pierwszych rozmowach w tym formacie polski rząd reprezentował podsekretarz stanu MSZ Robert Kupiecki.

Centralnym punktem dyskusji miało być zakończenie wojny w Ukrainie i zbudowanie systemu bezpieczeństwa, który "zmniejszy prawdopodobieństwo przyszłych wojen". Kushner zapewnił jednocześnie, że NATO pozostanie filarem bezpieczeństwa, a celem USA jest oparcie się i rozwinięcie istniejących instytucji i porozumień europejskich.

Negocjacje z Rosją. Media o żądaniach Moskwy

Przedstawiciel USA zaznaczył, że mimo skupienia mediów na różnicach między stronami negocjacji, strona amerykańska dostrzega postępy oraz "pozytywne i konstruktywne pomysły pojawiające się w poważnych dyskusjach z dala od opinii publicznej".

To nawiązanie m.in. do doniesień "New York Timesa" i innych mediów o zaporowych żądaniach stawianych przez Rosję podczas niedawnej rundy negocjacji w Abu Zabi. Rosjanie mieli tam ponowić swoje postulaty z 2021 r., w tym dotyczące wycofania wojsk i baz NATO z państw wschodniej flanki.

Była to już druga runda rozmów amerykańskich wysłanników z przedstawicielami Europy w tym formacie. Do pierwszej doszło po spotkaniu Kushnera i Witkoffa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Dublinie.



