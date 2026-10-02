W skrócie W wyniku rosyjskich ataków dronów na Kijów zamknięto Most Południowy, a ruch na Moście Patona został ograniczony do jednego kierunku.

Uderzenia w 25-piętrowy budynek mieszkalny w dzielnicy Darnytska doprowadziły do śmierci jednej osoby i obrażeń u dwóch kolejnych.

Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały o zestrzeleniu 88 spośród 108 użytych przez Rosję bezzałogowych statków powietrznych.

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Po ponownym rosyjskim ataku dronów na stolicę Ukrainy wstrzymano ruch na jednej z głównych przepraw przez Dniepr - Moście Południowym - przekazały władze Kijowa.

Burmistrz Witalij Kliczko powiedział, że agresor po raz trzeci uderzył w ten most. Portal Ukraińska Prawda przekazał, że do wcześniejszych ataków doszło w czwartek rano i wieczorem.

Kliczko zaznaczył, że według wstępnych informacji uderzenie bezzałogowego statku powietrznego uszkodziło podporę mostu, nawierzchnię i ochronną betonową barierę.

Nowa taktyka Rosji. Atakują przeprawy w Kijowie

Specjaliści od metra odłączają zasilanie torów. Ruch metra i komunikacji miejskiej na moście został wstrzymany.

Wcześniej rosyjskie drony uderzyły dwukrotnie w konstrukcje nośne Mostu Południowego. Przejazd został zamknięty na czas przeprowadzenia oceny stanu technicznego.

Wkrótce potem - na krótko - otwarto go dla ruchu samochodowego i pociągów metra.

Kliczko dodał, że Most Patona - położony dalej na północ - pozostaje otwarty tylko w jednym kierunku.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie ponownie zaatakowali Most Południowy w Kijowie

Portal Ukraińska Prawda zauważa, że Kijów od początku pełnej inwazji Rosji obawia się ataków na swoje główne mosty transportowe.

Dodano, że w ostatnich miesiącach stolica Ukrainy jest coraz częściej narażona na ataki z powietrza przez rosyjskie drony i pociski, co sprawia, że miasto znajduje się w niemal ciągłym stanie gotowości.

Rosja uderzyła także w 25-metrowy budynek w Kijowie w dzielnicy Darnytska. Służby ratownicze poinformowały, że w wyniku uderzenia zginęła jedna osoba, a co najmniej dwie zostały ranne.

Ukraińskie Siły Powietrzne powiadomiły, że Rosja przeprowadziła atak przy użyciu 108 bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed, w tym 47 odrzutowych.

Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 88 bezzałogowców różnego typu. Odnotowano trafienia środków powietrznego ataku w 11 lokalizacjach, a także upadek zestrzelonych odłamków w pięciu miejscach.

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Źródła: Ukraińska Prawda, Interia



