W skrócie Władimir Putin dał FSB pełną swobodę w tłumieniu sprzeciwu przed wyborami do Dumy Państwowej zaplanowanymi na wrzesień 2026 roku.

Według ukraińskiego wywiadu FSB ma zapewnić suwerenność procesu wyborczego, co określono jako "system z góry znanych wyników". Wskazano też na stosowaną przez Putina narrację o "oblężonej twierdzy".

Federacja Rosyjska dąży do przyznania FSB szerokich uprawnień m.in. do odłączania internetu i usług komunikacyjnych pod pretekstem zapewnienia bezpieczeństwa.

W dniu czwartej rocznicy pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę Władimir Putin wygłosił przemówienie przed dowództwem Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), rosyjskiej służby specjalnej i kontrwywiadowczej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Rosja: Władimir Putin wydał polecenie. Chodzi o wybory do Dumy

W trakcie swojego przemówienia rosyjski przywódca dał aparatowi bezpieczeństwa "czystą kartę" - poinformował ukraiński wywiad. FSB otrzymała pełną swobodę działania w tłumieniu wszelkich przejawów sprzeciwu przed wyborami do Dumy Państwowej, niższej izby parlamentu Federacji Rosyjskiej, we wrześniu 2026 roku.

Formalnie chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne, zwalczanie terroryzmu i rzekome prowokacje ukraińskich służb specjalnych.

"Kluczowym momentem było jednak to, że Putin osobiście zlecił FSB zapewnienie tzw. suwerenności procesu wyborczego w nadchodzących wyborach - to eufemizm określający system, w którym wynik jest znany przed rozpoczęciem głosowania" - przekazał ukraiński wywiad w komunikacie.

Rosja. "Chcą chronić wybory przed wyborcami". Ukraiński wywiad wprost

Jak czytamy w raporcie, Putin tradycyjnie przypisuje wzrost "przestępstw o charakterze terrorystycznym" Ukrainie i jej "zagranicznym kuratorom". Według wywiadu to sformułowanie jest tak uniwersalne, że obejmuje każdy niewygodny dla Kremla incydent na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Na tej podstawie Putin zapowiedział "rozszerzenie uprawnień" FSB i zacieśnienie jej współpracy z rosyjskim ministerstwem obrony, największą strukturą bezpieczeństwa wewnętrznego Rosgwardią oraz resortem spraw wewnętrznych - czyli "połączenia wszystkich instrumentów przymusu w jedną całość" - zaznaczył ukraiński wywiad.

Osobno wspomniano o cyberzagrożeniach, presji związanej z sankcjami i niewłaściwym wykorzystywaniu środków na zbrojenia, co - jak podkreślił wywiad - "wymownie świadczy o stanie gospodarki kraju, który czwarty rok z rzędu finansuje własne wyczerpanie".

"Narracja o oblężonej twierdzy, którą Putin wykorzystuje od dwóch dekad, znalazła w tym przemówieniu logiczne zakończenie: zewnętrzny wróg, wewnętrzny zdrajca i wybory, które należy 'chronić' - przede wszystkim przed samymi wyborcami" - ocenił z przekąsem wywiad.

Agencja Ukrinform podała, że Rosja dąży do przyznania FSB bezprecedensowo szerokich uprawnień w zakresie wpływu na funkcjonowanie sieci komunikacyjnych. W styczniu Duma Państwowa poparła propozycje rządu, które mają umożliwić służbie odłączanie internetu, usług telefonicznych i wszelkich innych usług komunikacyjnych w odpowiedzi na niejasno zdefiniowane "zagrożenia bezpieczeństwa".

