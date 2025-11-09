Wojna w Ukrainie
Walki o kluczowy bastion w Ukrainie. Rosja: Odparto osiem prób

Oprac.: Dagmara Pakuła

Siły rosyjskie zdobyły osadę Rybne w obwodzie zaporoskim w Ukrainie - przekazało w niedzielę rosyjskie Ministerstwo Obrony w komunikacie, cytowanym przez agencję Reutera. Ta zaznaczyła jednak, że nie była w stanie zweryfikować doniesień z frontu. Strona rosyjska informuje także o zablokowaniu siedmiu ukraińskich ataków i ośmiu prób wydostania się z okrążenia w rejonie Pokrowska. Ukraina nie odniosła się do komunikatów.

Walki w rejonie Pokrowska (zdj. ilustracyjne)Diego Herrera CarcedoAFP

  • Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zdobyciu osady Rybne w obwodzie zaporoskim, jednak agencja Reutera zaznacza, że nie może tego zweryfikować.
  • Rosjanie przekazali także informacje o zablokowaniu ukraińskich ataków i ofensywie w Myrnohradzie, podczas gdy Ukraina nie komentuje tych doniesień.
  • Ukraińskie drony miały zakłócić dostawy prądu i ogrzewania w rosyjskim Woroneżu, a także zostały przechwycone nad obwodami briańskim i rostowskim.
Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało w niedzielę, że siły rosyjskie zdobyły osadę Rybne w obwodzie zaporoskim na Ukrainie. W serii komunikatów Rosja donosi także o prowadzonej ofensywie w ukraińskim mieście Myrnohrad w obwodzie donieckim.

Rzekome sukcesy wojska Putina miały odnieść też w rejonie Pokrowska. Według rosyjskiego resortu obrony odparto tam siedem ukraińskich ataków i osiem prób wydostania się Ukraińców z okrążenia.

Wojna w Ukrainie. Rosja donosi o rzekomym ataku

Agencja Reutera podkreśliła, że nie była w stanie zweryfikować tych doniesień. Wcześniej wielokrotnie Ukraina zaprzeczała rosyjskiej narracji na temat dynamicznej sytuacji na froncie.

    Rosyjski resort obrony doniósł również o przeprowadzeniu ataku na obiekty energetyczne, wspierające działania ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego.

    Ukraina nie odniosła się bezpośrednio do tych doniesień.

    Atak ukraińskich dronów na Rosję. Zakłócenia w dostawie prądu

    Oprócz informacji o rzekomych sukcesach rosyjskie władze poinformowały także o ciosie ze strony Ukrainy. Gubernator obwodu woroneskiego przekazał, że nocny atak ukraińskich dronów tymczasowo zakłócił dostawy prądu i ogrzewania w południowo-zachodnim rosyjskim mieście Woroneż.

    Gubernator dodał, że kilka dronów zostało stłumionych przez systemy walki elektronicznej, co wywołało pożar w zakładzie użyteczności publicznej. Ogień - według relacji - udało się jednak szybko ugasić.

    O odparciu ukraińskich dronów donosiło także rosyjskie ministerstwo - według komunikatu w nocy przechwycono łącznie 44 bezzałogowce, z czego 43 nad obwodem briańskim i jeden nad obwodem rostowskim w południowej Rosji.

    W tym przypadku również Ukraina nie udzieliła od razu komentarza.

    Źródło: Reuters

