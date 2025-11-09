W skrócie Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zdobyciu osady Rybne w obwodzie zaporoskim, jednak agencja Reutera zaznacza, że nie może tego zweryfikować.

Rosjanie przekazali także informacje o zablokowaniu ukraińskich ataków i ofensywie w Myrnohradzie, podczas gdy Ukraina nie komentuje tych doniesień.

Ukraińskie drony miały zakłócić dostawy prądu i ogrzewania w rosyjskim Woroneżu, a także zostały przechwycone nad obwodami briańskim i rostowskim.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało w niedzielę, że siły rosyjskie zdobyły osadę Rybne w obwodzie zaporoskim na Ukrainie. W serii komunikatów Rosja donosi także o prowadzonej ofensywie w ukraińskim mieście Myrnohrad w obwodzie donieckim.

Rzekome sukcesy wojska Putina miały odnieść też w rejonie Pokrowska. Według rosyjskiego resortu obrony odparto tam siedem ukraińskich ataków i osiem prób wydostania się Ukraińców z okrążenia.

Wojna w Ukrainie. Rosja donosi o rzekomym ataku

Agencja Reutera podkreśliła, że nie była w stanie zweryfikować tych doniesień. Wcześniej wielokrotnie Ukraina zaprzeczała rosyjskiej narracji na temat dynamicznej sytuacji na froncie.

Rosyjski resort obrony doniósł również o przeprowadzeniu ataku na obiekty energetyczne, wspierające działania ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego.

Ukraina nie odniosła się bezpośrednio do tych doniesień.

Atak ukraińskich dronów na Rosję. Zakłócenia w dostawie prądu

Oprócz informacji o rzekomych sukcesach rosyjskie władze poinformowały także o ciosie ze strony Ukrainy. Gubernator obwodu woroneskiego przekazał, że nocny atak ukraińskich dronów tymczasowo zakłócił dostawy prądu i ogrzewania w południowo-zachodnim rosyjskim mieście Woroneż.

Gubernator dodał, że kilka dronów zostało stłumionych przez systemy walki elektronicznej, co wywołało pożar w zakładzie użyteczności publicznej. Ogień - według relacji - udało się jednak szybko ugasić.

O odparciu ukraińskich dronów donosiło także rosyjskie ministerstwo - według komunikatu w nocy przechwycono łącznie 44 bezzałogowce, z czego 43 nad obwodem briańskim i jeden nad obwodem rostowskim w południowej Rosji.

W tym przypadku również Ukraina nie udzieliła od razu komentarza.

Źródło: Reuters

"Polityczny WF": Politycy PiS znajdą w USA schronienie przed prokuraturą? INTERIA.PL