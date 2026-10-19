W skrócie Mężczyzna o pseudonimie "Karel", syn rosyjskiego pułkownika, dołączył do Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego walczącego po stronie Ukrainy.

"Karel" mieszkał przez dwa lata w Kazachstanie, przekazywał darowizny na rzecz sił ukraińskich, a w 2025 roku zdecydował się na bezpośredni udział w walkach.

Jego ojciec przed śmiercią nie dowiedział się o decyzji syna. Żołnierz mimo różnic poglądów wspomina go z szacunkiem.

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23-letni żołnierz o pseudonimie "Karel" opuścił Rosję, otwiera się w nowym oknie po rozpoczęciu przez Moskwę, otwiera się w nowym oknie pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, otwiera się w nowym oknie w 2022 roku, przez dwa lata mieszkał w Kazachstanie, otwiera się w nowym oknie, a w 2025 roku wstąpił do Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego.

Jego ojciec, pułkownik, który pracował w rosyjskim ministerstwie spraw wewnętrznych, nie zdążył dowiedzieć się o decyzji syna, by walczyć po stronie Ukrainy. "Karel" opowiedział o tym w wywiadzie dla Kanału 24.

- Tato, jestem, tak jak chciałeś, w siłach specjalnych. Co prawda w nieco innym kraju, w nieco innej strukturze, ale po właściwej stronie historii - zwrócił się do swojego zmarłego ojca.

Rosjanin walczy po stronie Ukrainy. Jego ojciec służył w rosyjskiej armii

"Karel" urodził się w Nowosybirsku. Ukończył studia prawnicze i prowadził niewielką firmę w Rosji. Jego ojciec służył w wojsku i chciał, aby syn kontynuował tę tradycję, jednak 23-latek wybrał inną drogę.

Jak twierdzi żołnierz, zainteresował się polityką już w szkole. Na jego poglądy wpływ miały między innymi filmy na YouTube dotyczące rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. W latach 2019-2022 "Karel" brał udział w protestach antyrządowych w Rosji.

Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji w 2022 roku postanowił opuścić kraj. Najpierw ukończył studia i założył własną firmę, a następnie przeniósł się do Kazachstanu, gdzie mieszkał przez dwa lata.

Tam "Karel" wspierał Ukrainę finansowo, przekazując darowizny na rzecz ukraińskich jednostek wojskowych. Z czasem jednak uznał, że chce bezpośrednio włączyć się do walki.

- Zdałem sobie sprawę, że chcę robić coś bardziej ekstremalnego, muszę jak najlepiej się w to wpasować. I postanowiłem wstąpić do Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego - opowiedział żołnierz.

Rosjanin nie zdążył powiedzieć ojcu o swojej decyzji

W 2025 roku "Karel" dołączył do formacji zrzeszających Rosjan, którzy zdecydowali się wspierać Ukrainę w trakcie rosyjskiej agresji. Brał udział w operacjach w obwodach: charkowskim, zaporoskim i donieckim.

Ojciec "Karela" nigdy nie dowiedział się, że syn postanowił walczyć po stronie Ukrainy. Jak twierdzi żołnierz, mężczyzna zmarł na skutek zakrzepicy, kiedy "Karel" przebywał już w Ukrainie, ale nie zdążył jeszcze powiedzieć mu o swoim wyborze.

Pomimo różnic poglądów żołnierz wspomina ojca z szacunkiem. Podkreślił, że był on dobrym ojcem, choć jego przekonania i służba w rosyjskich siłach zbrojnych nie w każdym aspekcie były bliskie "Karelowi".

To kolejny w ostatnich dniach przypadek rosyjskiego żołnierza, który ujawnił, że walczy po stronie Ukrainy. "The Wall Street Journal" przybliżył historię porucznika Lwa Stupnikowa z Rosji, który pomógł siłom Kijowa zlikwidować ponad 300 rosyjskich żołnierzy.



