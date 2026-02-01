Walczą z Rosją i uderzeniem zimy. Wstrząsające sceny w Kijowie
Kijów walczy z awarią systemu energetycznego po nieustannych atakach Rosji. W sieci pojawiło się nagranie obrazujące warunki, w jakich żyją mieszkańcy ukraińskiej stolicy. Temperatura w mieszkaniach oscyluje wokół 0 stopni, a z okien zwisają potężne sople lodu. Ostatniej nocy w wyniku ataku agresora zginęły co najmniej dwie osoby.
W skrócie
- Rosja przeprowadziła w nocy atak na Ukrainę, wysyłając 90 dronów, z czego 76 zostało strąconych, a pozostałe spowodowały zniszczenia w kilkunastu miejscach.
- W Dnieprze w wyniku upadku dronów zginęły dwie osoby, zniszczony został prywatny budynek, a dwa kolejne uległy uszkodzeniu.
- W Kijowie ponad tysiąc bloków mieszkalnych pozostało bez ogrzewania przy mrozach poniżej -20 stopni, mieszkańcy próbują ratować się przed chłodem na różne sposoby.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Ostatniej nocy Rosja posłała na terytorium Ukrainy 90 dronów, z czego 76 zostało strąconych - wynika z komunikatu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.
Pozostałe bezzałogowce spadły w kilkunastu miejscach, powodując zniszczenia. Do tragedii doszło w mieście Dniepr, gdzie zginęły dwie osoby.
"Do ataku doszło w nocy. Wybuchł pożar, zniszczony został prywatny budynek, a dwa kolejne - uszkodzone" - relacjonował szef władz wojskowych obwodu dniepropietrowskiego Ołeksandr Hanża.
Wojna w Ukrainie. Dramatyczne zdjęcia z Kijowa, mieszkańcy walczą z falą mrozu
Sytuację w Ukrainie komplikuje siarczysty mróz. Według prognoz w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatury w Kijowie spadną poniżej -20 stopni. Podobnie będzie następnej nocy.
Anton Heraszczenko, były doradca ukraińskiego szefa MSW, pokazał zdjęcia publikowane przez mieszkańców Kijowa. W niektórych mieszkaniach z powodu awarii ogrzewania temperatura wynosi poniżej 5 stopni Celsjusza.
Fotografie są wstrząsające. Z ram powybijanych okien zwisają kilkudziesięciocentymetrowe sople lodu. Ukraińcy szukają alternatywnych sposobów na zatrzymanie ciepła, używając m.in stare żeliwne żelazka.
Fatalna sytuacja w Kijowie. Ponad tysiąc bloków mieszkalnych bez ogrzewania
Komunikat w sprawie sytuacji w Kijowie wydał mer miasta. "Wczoraj wieczorem podłączono do sieci ciepłowniczej ponad 1,5 tys. wieżowców w stolicy, które zostały pozbawione ogrzewania z powodu awarii ukraińskiego systemu energetycznego" - napisał na Telegramie Witalij Kliczko.
W niedzielę ponad tysiąc bloków mieszkalnych w Kijowie pozostaje bez ogrzewania. "Pracownicy zakładów użyteczności publicznej i energetyki nadal pracują nad przywróceniem ogrzewania mieszkań" - zapewnił Kliczko.
Źródło: Ukrainska Prawda