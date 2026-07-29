Jak informuje UNIAN, do ataku doszło w nocy z wtorku na środę na klatce schodowej przed mieszkaniem Andrieja Czerezowa.

Według informacji ukraińskich mediów napastnik oddał w stronę biznesmena trzy strzały. Zdążył jednak uciec, zanim na miejscu pojawiła się żona Czerezowa.

Biznesmen został zabrany do szpitala. Rosyjskie służby nadal poszukują napastnika. Okoliczności ataku oraz motywy agresora nie są jeszcze znane. Według jednej z wersji atak miał mieć związek z działalnością zawodową Czerezowa.

Rosja. Szef firmy produkującej drony postrzelony

Rosyjskie media informują, że Czerezow kieruje firmą "Laboratorium Transportu Lotniczego", która zajmuje się rozwojem i dostawą systemów bezzałogowych. Niedawno miała podpisać kontrakty na sumę 30 mln rubli.

Od listopada 2024 roku jego przedsiębiorstwo objęte jest sankcjami USA ze względu na pomoc Rosji w prowadzeniu wojny przeciwko Ukrainie. Sam Czerezow znajduje się na listach sankcyjnych m.in.: USA oraz Wielkiej Brytanii.

Agencja UNIAN przypomina także, że Kreml zaostrza środki bezpieczeństwa wokół Władimira Putina. Obawiają się oni o próbę zamachu stanu lub zabójstwa. Nasilono nadzór nad domami współpracowników, a także zabroniono im korzystania z transportu publicznego.

To kolejny zamach na postać ściśle związaną z wojną w Ukrainie. W lutym tego roku doszło do ataku na wiceszefa rosyjskiego wywiadu wojskowego - generała porucznika Władimira Aleksiejewa.

Do ataku doszło w podobnych okolicznościach, co w przypadku Czerezowa. Rosyjski wojskowy został bowiem kilkukrotnie postrzelony w bloku, gdy wyszedł ze swojego mieszkania. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.

Źródło: Unian





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