W Rosji padła seria rekordów. Przez kraj Putina przetacza się fala paniki

W skrócie Strategia Ukrainy polegająca na przenoszeniu działań wojennych na terytorium Rosji wpływa na nastroje społeczne tego kraju.

W rosyjskim społeczeństwie rośnie zniechęcenie i poczucie zagrożenia, co potwierdzają wyniki wyszukiwań dotyczących końca wojny i bezpieczeństwa.

Poziom zaufania do Władimira Putina i oceny pracy rządu spadają po zmasowanych atakach dronów na rosyjską infrastrukturę.

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Z opublikowanego raportu Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) oraz danych rosyjskiej wyszukiwarki Yandex wynika, że w rosyjskim społeczeństwie narasta zniechęcenie. W okresie od 22 do 28 czerwca 2026 roku odnotowano ponad 137 000 zapytań o frazę "kiedy Rosja zakończy wojnę z Ukrainą". Jest to absolutny rekord od momentu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku.

Co ważne, największy wolumen tych wyszukiwań pochodzi z obwodów moskiewskiego i leningradzkiego. To regiony, które dotychczas miały być "oczkiem w głowie" rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej i pozostawać odporne na skutki wojny.

Wzrost zainteresowania tematyką wojenną idzie w parze z przerażającymi statystykami wyszukiwań dotyczących bezpieczeństwa: w maju 2026 roku mieszkańcy obwodu moskiewskiego szukali informacji o "schronach przeciwlotniczych" ponad trzykrotnie częściej niż rok wcześniej, a zainteresowanie tematyką dronów (UAV) wzrosło w tym samym czasie aż pięciokrotnie.

Wojna w Ukrainie. Putin traci poparcie

Nawet kontrolowane przez aparat państwowy badania opinii publicznej nie są w stanie ukryć negatywnych dla Kremla trendów. Najnowsze dane Fundacji Opinii Publicznej (FOM) za okres 19-21 czerwca 2026 roku wykazują, że poziom zaufania do Władimira Putina spadł do 69 proc., co jest najniższym wynikiem od początku wojny.

W ciągu zaledwie jednego tygodnia wskaźnik ten zmniejszył się o 5 punktów procentowych. Odsetek osób deklarujących brak zaufania do Putina wzrósł do rekordowych 18 proc. Pozytywne oceny pracy rosyjskiego rządu spadły zaś do 44 proc., co jest najniższym poziomem od roku.

Eksperci ISW wskazują, że gwałtowne pogorszenie notowań nastąpiło bezpośrednio po serii skutecznych, zmasowanych ataków dronów na infrastrukturę wojskową i paliwową w pobliżu Moskwy. Rosjanie, żyjący dotąd w bańce informacyjnej o "bezpieczeństwie tyłów", musieli skonfrontować się z nieskutecznością rosyjskiej obrony przeciwlotniczej.

Ukraina sięga coraz głębiej

Analiza Bloomberga wskazuje, że ukraińska kampania dronowa przekroczyła "punkt krytyczny" pod względem zasięgu.

Jeszcze do niedawna alarmy przeciwlotnicze były domeną regionów przygranicznych. Obecnie syreny ostrzegawcze rozbrzmiewają niemal w połowie rosyjskich obwodów, w tym w tak odległych miejscach jak regiony Nadwołża, Północnego Kaukazu, a nawet w obwodzie omskim (Syberia) czy na Uralu - ponad 3000 kilometrów od granicy.

W 2026 roku stan gotowości przeciwrakietowej ogłoszono przynajmniej raz w regionach zamieszkanych przez ponad 70 proc. populacji Rosji.

Wszystko to sugeruje, że rosyjska opinia publiczna powoli, ale nieuchronnie, traci przekonanie co do zdolności Kremla do ochrony własnych granic i obywateli, co w połączeniu z rosnącymi kosztami życia i paliwa staje się dla władzy w Moskwie poważnym wyzwaniem wewnętrznym.





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