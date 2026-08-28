W skrócie W czwartek w Kijowie ogłoszono 13 alarmów przeciwlotniczych w ciągu doby, co stanowi najwyższą liczbę od początku inwazji Rosji w 2022 roku.

Ataki rosyjskie spowodowały obrażenia u co najmniej czterech osób oraz uszkodzenia szkół, budynku mieszkalnego i infrastruktury w okolicach stolicy.

Według doniesień, Ukraina miała odpowiedzieć dronami na rosyjskie cele na Krymie, jednak niezależne agencje nie potwierdziły tych informacji.

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Poprzednia rekordowa pod względem alarmów doba w Kijowie miała miejsce 1 marca 2022 roku. Wówczas syreny rozbrzmiały w ukraińskiej stolicy 12 razy.

W czwartek liczba alarmów sięgnęła 13 i - jak wylicza ukraińskie MSZ - łącznie syreny wyły nad głowami mieszkańców Kijowa przez 872 minuty.

Co więcej, nie były to fałszywe alarmy. Pierwsze z nich rozbrzmiały krótko po północy, poprzedzając eksplozje. Rozpoczęty wówczas atak trwał niemal przez cały czwartek, a rosyjskie uderzenia raniły co najmniej cztery osoby. Doszło także do uszkodzeń w infrastrukturze.

Wojna w Ukrainie. Rosja bierze na cel Kijów, rekordowa liczba alarmów

Jak podała Kijowska Miejska Administracja Wojskowa, Rosjanie uderzyli w dwie szkoły i budynek mieszkalny. Donoszono także o pożarze w pobliżu stadionu sportowego i upadku drona na jedną z głównych dróg.

W nocy z czwartku na piątek Rosjanie zaatakowali magazyny Nowej Poczty w gminie Biłogorodska w obwodzie kijowskim. Uszkodzili też pobliski zakład produkcyjny - przekazała agencja Unian, powołując się na lokalne władze. Informacje o ofiarach i osobach rannych są wciąż ustalane.

W nocy Rosja zaatakowała także obiekty magazynowe firmy "Nova Poshta" w pobliżu stolicy - poinformowały lokalne władze.

Skutki rosyjskich ataków w rejonie Kijowa Vladyslav Musiienko AFP

Ukraina - Rosja. "Taktyka powtarzalnych uderzeń"

Według Antona Owsienko, sołtysa wsi Biłogorodska, obecnie armia rosyjska stosuje taktykę powtarzanych uderzeń.

Jak opisuje, blisko godzinę po pierwszym uderzeniu, gdy służby walczyły z pożarem, w tym samym miejscu doszło do dwóch kolejnych uderzeń. Owsienko zapewnił, że ratownikom udało się ukryć w bezpieczniejszym miejscu.

Jednocześnie Ukraina miała wziąć odwet. Jak donoszą w piątek rosyjskie agencje informacyjne, cytując władze w Moskwie, drony zaatakowały składy zawierające niektóre produkty naftowe oraz pięciopiętrowy budynek mieszkalny w Sewastopolu, na kontrolowanym przez Rosję Krymie. Informacji tej nie potwierdziły jednak na razie niezależne agencje.

Źródło: UNIAN, Reuters



