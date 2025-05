W cieniu negocjacji szykuje nową ofensywę? Analitycy o planach Putina

Według ISW "cele terytorialne Rosji wykraczają poza obwody, które już nielegalnie zajęła lub zaanektowała, a Putin może chcieć zaszachować Ukrainę dalszym zajmowaniem obwodu sumskiego, by zrzekła się ona części tego obwodu podczas przyszłych negocjacji pokojowych".

Zdaniem ISW Kreml prawdopodobnie zaaranżował spotkanie 20 maja, by przedstawić Putina jako skutecznego i zaangażowanego przywódcę, który reaguje na postulaty podwładnych.

"Jest bardzo mało prawdopodobne, by siły rosyjskie zdołały zająć Sumy w bliskiej lub niezbyt odległej przyszłości, zważywszy na to, że Rosja w ciągu ostatnich trzech lat wykazywała się niezdolnością do szybkiego opanowywania nawet dużo mniejszych miejscowości" - ocenia ISW.