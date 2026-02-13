W skrócie Nazar Dalecki został uznany za zmarłego po oficjalnej identyfikacji ciała w 2023 roku.

5 lutego Dalecki niespodziewanie zadzwonił do matki po odzyskaniu wolności w ramach wymiany jeńców.

Ministerstwo Obrony Ukrainy poinformowało, że nie będzie ponownie rozpatrywać sprawy odszkodowania wypłaconego rodzinie Daleckiego.

Wojskowy Nazar Dalecki za zaginionego był uważany od 2022 roku. W 2023 roku został oficjalnie uznany za zmarłego, gdy zidentyfikowano jego ciało w kostnicy w południowo-wschodniej Ukrainie.

Jak opisywała kuzynka Nazara dla BBC, Roksolana, rodzina odebrała zwłoki wojskowego i zorganizowała pogrzeb. Dane miały się zgadzać, choć ciało było w stanie, który uniemożliwiał identyfikację.

5 lutego niespodziewanie rozbrzmiał telefon. Do matki zadzwonił właśnie Nazar Dalecki, który odzyskał wolność w ramach jednej z wymian jeńców wojennych pomiędzy Ukrainą a Rosją.

Zwrot odszkodowania, bo żołnierz jednak żyje? Ministerstwo Ukrainy reaguje

- To było takie dziwne, bo mój syn umarł, pochowałam go, ale oto jego głos. Czy możecie sobie wyobrazić emocje matki? - mówiła Natalja.

Gdy informacja obiegła media, w sieci zaczęło roić się od doniesień, że teraz rodzina będzie rzekomo zmuszona do oddania odszkodowania, które uzyskała po śmierci żołnierza. Biełsat opisuje, że jest to około 15 mln hrywien, a więc około 1,2 mln zł.

Głos w sprawie zabrało już Ministerstwo Obrony Ukrainy. Jak przekazano, "wszystkie należne rodzinie obrońcy odszkodowania zostały wypłacone zgodnie z prawem Ukrainy".

Przypomniano, że pieniądze wypłacono na podstawie błędnej identyfikacji DNA. Ministerstwo podkreśliło, że nie widzi podstaw prawnych do weryfikacji decyzji o przekazaniu środków rodzinie żołnierza. Nie zamierza też inicjować działań urzędów, by ponownie zajęły się rozpatrywaniem tej sprawy.

Nazar Dalecki Maksym Kozycki / Telegram materiały prasowe

"Powrót do domu żołnierza, który był uważany za zmarłego, to niezwykle ważne wydarzenie dla rodziny, bliskich i całej Ukrainy. Dodatkowe traumatyczne przeżycia dla krewnych, którzy wiele doświadczyli, są niedopuszczalne" - napisało w komunikacie Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Na koniec resort zaznaczył, że sytuacja jest wyjątkowa i wymaga delikatnego podejścia. Wskazano, że błędy, które mogły zostać popełnione, wymagają zbadania. "Jednak dla ministerstwa bezwarunkowy priorytet to ochrona praw żołnierzy i ich rodzin" - podsumowano.

Wojna w Ukrainie. Żołnierz uważany za zmarłego dzwoni do rodziny

Nazar Dalecki odzyskał wolność wraz z 156 innymi wojskowymi podczas wymiany jeńców z rosyjskim okupantem 5 lutego.

Informację tę podał szef lwowskiej obwodowej administracji wojskowej Maksym Kozycki. Dalecki jest mieszkańcem wsi Wielki Doroszów. W sieci Kozyski zamieścił także film, na którym widać jak bliskie wojskowego - kuzynka Roksolana i matka Natalja - odbierają telefon i nie kryją wzruszenia i radości, gdy okazuje się, że rozmawiają z Daleckim.

Dalecki walczył także wcześniej, po pierwszej rosyjskiej agresji w Donbasie. Od 2022 roku służył w 24. Samodzielnej Brygadzie Strzelców Zmotoryzowanych im. Króla Daniela.

Źródła: Biełsat, BBC, Interia

