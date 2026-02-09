W skrócie Wołodymyr Zełenski oświadczył, że rosyjski sektor energetyczny jest uzasadnionym celem ataków dla Ukrainy.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że Rosja wykorzystuje dochody z ropy na finansowanie broni używanej przeciwko Ukraińcom.

Zełenski zaznaczył, że Ukraina nie dysponuje takimi zasobami jak Rosja, ale stara się odpowiadać na rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną.

Wypowiedź prezydenta Ukrainy padła podczas rozmowy na spotkaniu z wykładowcami i studentami Kijowskiego Instytutu Lotniczego. Nagranie z wydarzenia zostało udostępnione w sieci przez biuro prasowe Wołodymyra Zełenskiego.

Jak stwierdził, sektor energetyczny Federacji Rosyjskiej jest dla Ukrainy "uzasadnionym celem", jednak obecnie Kijów nie ma wystarczających możliwości, aby odpowiedzieć na ataki z taką samą siłą.

Wojna w Ukrainie. "Uzasadniony cel ataków" Kijowa, powstrzymują ich zasoby

- Nie musimy wybierać, czy uderzyć w cel wojskowy, czy energetyczny. On (Władimir Putin - red.) sprzedaje tę energię. Sprzedaje ropę. Czy więc jest to cel energetyczny, czy wojskowy? Szczerze mówiąc, to jedno i to samo - stwierdził ukraiński przywódca.

Wołodymyr Zełenski następnie dodał, że Putin "sprzedaje ropę, bierze pieniądze i inwestuje je w broń", którą następnie pozbawia życia Ukraińców.

- Co powinniśmy zrobić? Są dwa sposoby. Albo budujemy broń i uderzamy w ich broń, albo uderzamy w źródło, z którego pochodzą i mnożą się ich pieniądze, a tym źródłem jest ich (Rosji - red.) sektor energetyczny - dodał prezydent Ukrainy, podkreślając, że "wszystko to jest dla nas uzasadnionym celem".

Rosja uderza w infrastrukturę energetyczną w Ukrainie. Tak chcą złamać społeczeństwo

Przemawiając w Kijowie Wołodymyr Zełenski zaznaczył też, że Rosjanie przeprowadzają ataki na ukraiński sektor energetyczny w jednym celu - aby złamać społeczeństwo. - Jeśli złamiesz cywilów, złamiesz wojsko, a przynajmniej ryzyko jest wysokie. Oto, co robi wróg - dodał.

- A co robi Ukraina? W odpowiedzi na ataki energetyczne uderza w ich energetykę. (Rosjanie - red.) nie mogą żyć w świetle, w euforii, w spokoju, kiedy my marzniemy i - szczerze mówiąc - tylko tracimy - powiedział Zełenski.

Jednocześnie ukraiński przywódca nadmienił, że jego kraj powinien odpowiadać na uderzenia Moskwy z taką samą siłą, jednak nie pozwala im na to ich arsenał.

- Czy dysponujemy takimi zasobami jak Rosjanie? Oni mają wszystko z czasów radzieckich - my nie mamy, ale rozwijamy się - dodał.

Federacja Rosyjska od kilku tygodni regularnie przeprowadza zmasowane ataki na infrastrukturę energetyczną w Ukrainie. Uderzenia te skutkują przerwami bądź całkowitym brakiem dostaw prądu i ogrzewania. W wielu miejscach w kraju utworzono specjalne punkty, gdzie mieszkańcy mogą się ogrzać, zjeść ciepły posiłek czy naładować telefony.

