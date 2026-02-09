"Uzasadniony cel ataków". Zełenski wprost o uderzeniach na Rosję
Rosyjski sektor energetyczny jest dla Ukrainy uzasadnionym celem ataków - stwierdził Wołodymyr Zełenski. Jednocześnie prezydent Ukrainy dodał, że jego kraj nie musi wybierać, czy uderzać w cele wojskowe, czy energetykę, ponieważ "to jedno i to samo". - Putin sprzedaje ropę, bierze pieniądze i inwestuje je w broń, którą zabija Ukraińców - wyjaśnił Zełenski.
Wypowiedź prezydenta Ukrainy padła podczas rozmowy na spotkaniu z wykładowcami i studentami Kijowskiego Instytutu Lotniczego. Nagranie z wydarzenia zostało udostępnione w sieci przez biuro prasowe Wołodymyra Zełenskiego.
Jak stwierdził, sektor energetyczny Federacji Rosyjskiej jest dla Ukrainy "uzasadnionym celem", jednak obecnie Kijów nie ma wystarczających możliwości, aby odpowiedzieć na ataki z taką samą siłą.
Wojna w Ukrainie. "Uzasadniony cel ataków" Kijowa, powstrzymują ich zasoby
- Nie musimy wybierać, czy uderzyć w cel wojskowy, czy energetyczny. On (Władimir Putin - red.) sprzedaje tę energię. Sprzedaje ropę. Czy więc jest to cel energetyczny, czy wojskowy? Szczerze mówiąc, to jedno i to samo - stwierdził ukraiński przywódca.
Wołodymyr Zełenski następnie dodał, że Putin "sprzedaje ropę, bierze pieniądze i inwestuje je w broń", którą następnie pozbawia życia Ukraińców.
- Co powinniśmy zrobić? Są dwa sposoby. Albo budujemy broń i uderzamy w ich broń, albo uderzamy w źródło, z którego pochodzą i mnożą się ich pieniądze, a tym źródłem jest ich (Rosji - red.) sektor energetyczny - dodał prezydent Ukrainy, podkreślając, że "wszystko to jest dla nas uzasadnionym celem".
Rosja uderza w infrastrukturę energetyczną w Ukrainie. Tak chcą złamać społeczeństwo
Przemawiając w Kijowie Wołodymyr Zełenski zaznaczył też, że Rosjanie przeprowadzają ataki na ukraiński sektor energetyczny w jednym celu - aby złamać społeczeństwo. - Jeśli złamiesz cywilów, złamiesz wojsko, a przynajmniej ryzyko jest wysokie. Oto, co robi wróg - dodał.
- A co robi Ukraina? W odpowiedzi na ataki energetyczne uderza w ich energetykę. (Rosjanie - red.) nie mogą żyć w świetle, w euforii, w spokoju, kiedy my marzniemy i - szczerze mówiąc - tylko tracimy - powiedział Zełenski.
Jednocześnie ukraiński przywódca nadmienił, że jego kraj powinien odpowiadać na uderzenia Moskwy z taką samą siłą, jednak nie pozwala im na to ich arsenał.
- Czy dysponujemy takimi zasobami jak Rosjanie? Oni mają wszystko z czasów radzieckich - my nie mamy, ale rozwijamy się - dodał.
Federacja Rosyjska od kilku tygodni regularnie przeprowadza zmasowane ataki na infrastrukturę energetyczną w Ukrainie. Uderzenia te skutkują przerwami bądź całkowitym brakiem dostaw prądu i ogrzewania. W wielu miejscach w kraju utworzono specjalne punkty, gdzie mieszkańcy mogą się ogrzać, zjeść ciepły posiłek czy naładować telefony.