USA zmieniają stanowisko w sprawie Ukrainy? Macron: Nie są już neutralne

W skrócie Emmanuel Macron poinformował, że Stany Zjednoczone po raz pierwszy oficjalnie zadeklarowały brak neutralności w sprawie Ukrainy i wsparcie na czterech obszarach.

Macron podał, że tekst, który poparły USA, wspomina m.in. o integralności terytorialnej Ukrainy oraz pomocy wojskowej.

Wcześniej Donald Trump w rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim podkreślił znaczenie wywierania presji na Rosję i uznał siłę za kluczowy czynnik w dążeniu do pokoju.

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Emmanuel Macron odniósł się do relacji między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami. W jego trakcie ujawnił cztery kluczowe obszary, w których Waszyngton jednoczy się ze swoimi europejskimi partnerami i Kijowem.

- W kwestii Ukrainy Stany Zjednoczone po raz pierwszy zatwierdziły tekst, który stwierdza, że nie są już neutralnym pośrednikiem, ale stoją po naszej stronie w kwestii wspierania integralności terytorialnej Ukrainy, udzielania pomocy wojskowej, wsparcia energetycznego i nakładania sankcji na Rosję - powiedział prezydent Francji.

Macron o Ukrainie i USA. Poruszył temat negocjacji z Rosją

Agencja Unian zwróciła uwagę, że - mówiąc o zatwierdzonym tekście - Macron miał najprawdopodobniej na myśli niedawne wspólne oświadczenie przywódców G7.

Wcześniej Macron zdefiniował rolę Europy w negocjacjach z Rosją, zauważając, że Unia Europejska nie może być neutralnym mediatorem, lecz musi uczestniczyć w rozmowach jako wsparcie dla Ukrainy.

Prezydent Francji mówił też, że Donald Trump zgadza się z oceną, iż Kreml nie okazuje chęci zaangażowania się w poważne negocjacje, mające na celu zakończenie trwającej w Ukrainie wojny.

Sama Ukraina uważa z kolei, że zapewniła sobie poparcie Białego Domu w kampanii mającej na celu zmuszenie Rosji do podjęcia konstruktywnych negocjacji. Informował o tym na początku tygodnia serwis Kyiv Independent.

Trump spotkał się z Zełenskim. "Pokój oparty na sile"

Wysoki rangą ukraiński urzędnik przekazał, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump prywatnie powiedział prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, by działał "odważniej".

Informacja na temat ustaleń między amerykańskim i ukraińskim przywódcą pojawiła się w momencie, gdy Kijów rozpoczął starania o zorganizowanie spotkania Zełenskiego z Władimirem Putinem. Pomysł ten poparł Trump, jednak Kreml udzielał do tej pory wymijających odpowiedzi na ten temat.

- Trump twierdzi, że tak naprawdę nie wierzy, by Putin podjął jakiekolwiek działania bez wywierania na niego presji - dodał urzędnik, zaznajomiony z ustaleniami niedawnego spotkania prezydenta USA z Zełenskim podczas szczytu G7.

Amerykańscy urzędnicy nie potwierdzają jednoznacznie, że Trump popiera ukraińskie ataki na terytorium Rosji, ale twierdzą oni, że polityk uważa siłę za kluczowy czynnik nacisku. - Prezydent Trump wierzy w pokój oparty na sile - powiedział jeden z informatorów serwisu Kyiv Independent.

Źródła: Unian, RBC-Ukraina, Kyiv Independent





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